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2020 FIA 5.yarışı Rallisi, tarihlerinde 'te düzenlenecek.

İHA
Giriş Tarihi: 31.7.2020 18:39 ABONE OL
Dünya Ralli Şampiyonası 18-20 Eylül’de Marmaris’te

Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Himayesine alınan, 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası 5. yarışı Türkiye Rallisi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından 18-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Son iki yıldır Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı en büyük spor organizasyonu olan Türkiye Rallisi, Marmaris'in eşsiz çam ormanları ve muhteşem denizinin güzelliği eşliğinde, dünyaca ünlü pilotları ve binlerce turisti ağırlayacak.

Corona virüs pandemisi nedeniyle ilk 3 yarış sonrasında ara verilen şampiyona, 4-6 Eylül tarihlerindeki Estonya Rallisi ile devam edecek ve ekipler bu yarışın ardından rotalarını Türkiye'ye çevirecekler. 18 Eylül Cuma günü başlayacak olan Türkiye Rallisi, dünyanın en hızlı ralli pilotlarının nefes kesen mücadelelerine sahne olacak. 3 gün boyunca Marmaris, Ula ve Datça bölgelerindeki özel etaplarda devam edecek heyecan, 155 televizyon kanalından canlı yayınlarla tüm Dünya'ya ulaştırılacak.

Etkinlik ile ilgili bir açıklama yapan TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, "Türkiye Rallisi organizasyonunun, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek olmasından büyük gurur duyuyoruz. Bu vesileyle, başta Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve bu projede emeği geçen tüm Devlet büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bir kez daha ülkemizin gücünü tüm Dünya'ya göstermek ve tanıtımına katkıda bulunmak için hazırız" dedi.

WRC Promoter CEO'su Jona Siebel de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TOSFED'e teşekkür ederek, "Marmaris, pandemi sonrasında alınan önlemler doğrultusunda, tüm katılımcı ve seyircilerin keyifle ve güvenle seyahat edebilecekleri popüler bir tatil beldesi. Organizasyon kapsamında güvenli bir ortam oluşturmak için FIA ve T.C. Sağlık Bakanlığı corona virüs protokolleri uygulanacak" açıklamasını yaptı.

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Dünya Ralli Şampiyonası 18-20 Eylül’de Marmaris’te
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