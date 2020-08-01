Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Büyük Britanya'da pole pozisyonu Hamilton'ın

Büyük Britanya'da pole pozisyonu Hamilton'ın

Formula 1'de sezonun dördüncü yarışı 'sinin sıralama turlarını, Mercedes pilotu ilk sırada tamamladı.

AA
Giriş Tarihi: 1.8.2020 18:49 ABONE OL
Büyük Britanya'da pole pozisyonu Hamilton'ın

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun dördüncü yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5 bin 891 metrelik kilometrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında Hamilton, 1.24.303'lük derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu. Hamilton, kariyerinde 91'inci kez pole pozisyonu kazanma başarısı gösterdi.

Fin pilot Valtteri Bottas, takım arkadaşı Hamilton'ın 0.3 saniye gerisinde ikinciliği elde etti. Red Bull ekibinin Hollandalı pilotu Max Verstappen ise liderin 1.0 saniye ardından yarışa üçüncü sırada başlama hakkı kazandı.

Mart ayında Avustralya'da başlaması beklenen ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle organizatörlerin birçok yarış için erteleme ve iptal kararı aldığı Formula 1'de sezonun dördüncü yarışı, yarın TSİ 16.10'da koşulacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Gupse Özay ile Barış Arduç mutluluğa evet dedi… Gupse Özay’ın beyaz elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı!
En güzel lokum kıvamında ağızda dağılan kavurma nasıl yapılır? En lezzetli, güzel ve lokum gibi kavurma tarifi burada
Serenay Sarıkaya'dan son dakika: Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu! Serenay Sarıkaya hamile mi?
Arda Turan: Hayatım film olursa eşimi güzel bir kadın oynamalı... Arda Turan'dan samimi açıklamalar...
Berk Oktay güzel oyuncuya aşkını sosyal medyadan haykırdı! Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'dan ilk poz!
SON DAKİKA | Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 1 Ağustos 2020 tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin: Benim canım yavrum öyle güzel kokardı ki....
Beşiktaş Avrupa'ya gidemeyebilir! İlginç detay
Fenerbahçe'nin yeni transferi taraftarı ikiye böldü!
Bayramda marketler açık mı? Bayramın ikinci günü bugün BİM, A101, ŞOK, Migros, File marketler kaçta açılıyor?
ARKADAŞINA GÖNDER
Büyük Britanya'da pole pozisyonu Hamilton'ın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA