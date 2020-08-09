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'nın ayağında birinci oldu

Milli otomobil yarışçısı , 'de düzenlenen 'da birinci sırayı aldı.

AA
Giriş Tarihi: 9.8.2020 16:50 ABONE OL
Ayhancan Güven Porsche Super Kupa'nın İngiltere ayağında birinci oldu

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, İngiltere'de düzenlenen Porsche Super Kupa'da birinci sırayı aldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto desteğinde mücadele eden milli sporcu Ayhancan Güven, Porsche Super Kupa'da sezonun beşinci yarışını kazanmayı başardı.

Red Bull sporcusu Ayhancan, İngiltere'de birincilik kupasını alırken, podyumda İstiklal Marşı'nı dinletti.

Sıralama turlarında en iyi zamanı kaydederek yarışa ilk cepten başlayan Ayhancan, damalı bayrağın altından geçen ilk pilot oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayhancan Güven, arzuladığı birinciliğe Silverstone Pisti'nde ulaştığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Bu birinciliğin şampiyonluk umutlarını taze tutmasına vesile olduğunu anlatan Güven, "Bu birinciliği bana her koşulda destek veren takımıma ve Red Bull aileme armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

Porsche Super Kupa'da sezon 15-16 Ağustos tarihlerinde İspanya'nın Barcelona kentinde koşulacak altıncı ayak yarışıyla devam edecek.

Öte yandan, milli sporcu Berkay Besler'in de 11. sırada tamamladığı yarışın ardından Ayhancan Güven, 80 puanla şampiyona üçüncülüğünü korudu.

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Ayhancan Güven Porsche Super Kupa'nın İngiltere ayağında birinci oldu
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