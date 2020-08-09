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MotoGP Çekya 'sini kazandı

MotoGP 'nın 3. yarışı Çekya 'sini, takımının pilotu kazandı.

AA
Giriş Tarihi: 9.8.2020 17:03 ABONE OL
MotoGP Çekya Grand Prix'sini Brad Binder kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 3. yarışı Çekya Grand Prix'sini, Red Bull KTM takımının Güney Afrikalı pilotu Brad Binder kazandı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun 3'üncü mücadelesi, Çekya'nın Brno kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte 21 tur üzerinden yapıldı.

Sezon başında KTM'ye katılan 24 yaşındaki Binder, Motogp'deki 3. yarışında ilk zaferine ulaştı.

Bitiş çizgisini liderden 5,2 saniye sonra geçen Petronas Yamaha sürücüsü Franco Morbidelli 2'nci, Binder'ın 6,4 saniye gerisindeki Esponsorama'dan Johann Zarco ise 3. oldu.

Sezonun dördüncü yarışı 16 Ağustos'ta Avusturya'da koşulacak.

PİLOTLAR KLASMANI
1. Fabio Quartararo (Fransa): 59 puan

2. Maverick Vinales (İspanya): 42

3. Franco Morbidelli (İtalya): 31

4. Andrea Dovizioso (İtalya): 31

5. Brad Binder (Güney Afrika): 28

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MotoGP Çekya Grand Prix'sini Brad Binder kazandı
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