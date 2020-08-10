Almanya’nın 100 metre şampiyonu Deniz Almas

Almanya'nın VfL Wolfsburg landı. takımı sporcularından Deniz Almas, 10,09'luk derecesi ile Almanya'nınoldu. Annesi Alman, babası Türk olan Almas, bu derecesi ileelde etti. 23 yaşındaki atlet, geçtiğimiz şubat ayında Leipzig kentinde, kapalı spor salonunda yapılan atletizm şampiyonasında da 60 metrede birinci olmuş ve tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Genç sporcunun yeni hedefi ise 2021'e ertelenen Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları...