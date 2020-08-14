Spora taze soluk geldi

Koronavirüs nedeniyle 2021'e ertelenen 4'üncü Dünya Göçebe Oyunlarının protokol imza töreni İznik'te gerçekleşti. Oyunların Bursa ve İznik'e çok şey katacağını söyleyen Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Gelenekselsporlar, gençlerin gelişimlerini hedeflemeyiıskalamakta olan alışa geldiğimizspor endüstrisine yeni birsoluk getirdi. Artık kültürün zenginlik olarak kabul edilmesini savunan, çevre dostu, insan dostu bir spor anlayışını tesis etmeye çalışan taze bir soluk oldu. Biz de bu anlamda DünyaEtnospor Konfederasyonu olarak yaptığımızbütün çalışmalar da kamu otoritesiningeleneksel sporların güçlenmesinihedefliyoruz'' dedi.