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Spora taze soluk geldi

Giriş Tarihi: 14.8.2020 ABONE OL
Spora taze soluk geldi
Koronavirüs nedeniyle 2021'e ertelenen 4'üncü Dünya Göçebe Oyunlarının protokol imza töreni İznik'te gerçekleşti. Oyunların Bursa ve İznik'e çok şey katacağını söyleyen Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Geleneksel sporlar, gençlerin gelişimlerini hedeflemeyi ıskalamakta olan alışa geldiğimiz spor endüstrisine yeni bir soluk getirdi. Artık kültürün zenginlik olarak kabul edilmesini savunan, çevre dostu, insan dostu bir spor anlayışını tesis etmeye çalışan taze bir soluk oldu. Biz de bu anlamda Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak yaptığımız bütün çalışmalar da kamu otoritesinin geleneksel sporların güçlenmesini hedefliyoruz'' dedi.

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Spora taze soluk geldi
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