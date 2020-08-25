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Formula 1 bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

Formula 1 yarışları hakkında son dakika haberi geldi. Türkiye 2020'nin 'da düzenleneceği resmi olarak açıklandı ve hemen ardından Formula 1 bilet fiyatları merak konusu oldu. Peki, Formula 1 bilet fiyatları ne kadar ve yapılan açıklamaya göre Formula 1 İstanbul'da hangi tarihte düzenlenecek? Bu başlık altında Formula 1 yarışı hakkında detaylar ve düzenleneceği tarih aralığı yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 25.8.2020 17:15 ABONE OL
Formula 1 bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul Grand Prix

Formula 1 yarışları ile ilgili flaş bir haber geldi. Bu haberin ardından birçok Formula 1 takipçisi, F1 Grand Prix yarışları ne zaman yapılacak ve bilet fiyatları ne kadar olacak sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Peki, bu yıl 'DHL Türkiye Grand Prix' adaıyla düzenlenecek olan Formula 1 yarışı bilet ücreti ne kadar olacak ve efsaneleşen yarışlar ne zaman yapılacak? İşte, bu yılki yarışa ilişkin önemli detaylar!

FORMULA 1 İSTANBULDA!

Türkiye'de ilk kez 2005 yılında düzenlendikten sonra 2011 yılında Türkiye'ye veda eden Formula 1 yarışları, 9 yıllık aradan sonra bu yıl yeniden İstanbul'a geri döndü. Formula 1, resmen İstanbul'a geri döndü. Detaylar kesin olarak paylaşılmazken, yarış 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacak. 'DHL Türkiye Grand Prix'si Intercity İstanbul Park'ta düzenlenecek.

FORMULA 1 BİLET FİYATLARI

Yarışın seyircili olması halinde biletlerin ne kadar olacağı merak ediliyor. 2005 yılında düzenlenen yarışta bilet fiyatları şöyleydi:

Super Gold: 493,00 YTL

Super Gold Jr.: 246,50 YTL

Gold 1: 450,50 YTL

Gold 1 Jr.: 225,25 YTL

Gold 2: 391,00 YTL

Gold 2 Jr.: 195,50 YTL

Silver 1: 306,00 YTL

Silver 1 Jr.: 153,00 YTL

Silver 2: 255,00 YTL

Silver 2 Jr.: 127,50 YTL

Silver 3: 212,50 YTL

Silver 3 Jr.: 106,25 YTL

Bronze: 144,50 YTL

Bronze Jr.: 72,25 YTL

Açık Alan: 76,50 YTL (Cuma: 17.00 YTL, Cumartesi:25.50 YTL, Pazar:

63.75 YTL)

Açık Alan Jr.: 38,25 YTL

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Formula 1 bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul Grand Prix
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