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İstanbul ne zaman yapılacak? 2020 ve bilet fiyatları

Türkiye’de ilgiyle takip edilen yarışları spor gündeminde yer almaya başladı. Son günlerde revaçta olan ve Türkiye'de ilk kez 2005 yılında düzenlendikten sonra 2011 yılında Türkiye'ye veda eden Formula 1 yeniden İstanbul’da olacak. Motor sporu tutkunlarının merakla beklediği yarışların tarihi ve bilet fiyatları ise merak ediliyor. Peki 2020 yapılacak? 9 yıl sonra Türkiye'ye geri dönen ve bilet fiyatları

Giriş Tarihi: 25.8.2020 22:40 ABONE OL
Formula 1 İstanbul ne zaman yapılacak? 2020 Formula 1 İstanbul tarihi ve bilet fiyatları

Formula 1 İstanbul yarışları motor sporu tutkunları tarafından heyecanla bekleniyor. Ülkemizde 9 yıl aradan sonra biletleri satışa çıkan Formula 1'in tarihi merak ediliyor. İstanbul Park'ta ilk olarak 2005'te düzenlenen ve 2011'e kadar devam eden Formula 1 yarışlarında bu sezon 17 farklı yarış olacağı biliniyor. Peki Formula 1 İstanbul ne zaman yapılacak? 2020 Formula 1 İstanbul tarihi ve bilet fiyatları

FORMULA 1 İSTANBUL NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul Park'ta ilk olarak 2005'te gerçekleştirilen ve 2011'e kadar devam eden Formula 1 yarışlarında bu sezon 17 farklı yarış olacak. Türkiye ise 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek F1 yarışlarına ev sahipliği yapacak. Formula 1, resmen İstanbul'a geri döndü. Detaylar kesin olarak paylaşılmazken, yarış 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacak. 'DHL Türkiye Grand Prix'si Intercity İstanbul Park'ta düzenlenecek.

FORMULA 1 BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Yarışın seyircili olması halinde biletlerin ne kadar olacağı merak ediliyor. 2005 yılında düzenlenen yarışta bilet fiyatları şöyleydi:

Super Gold: 493,00 YTL

Super Gold Jr.: 246,50 YTL

Gold 1: 450,50 YTL

Gold 1 Jr.: 225,25 YTL

Gold 2: 391,00 YTL

Gold 2 Jr.: 195,50 YTL

Silver 1: 306,00 YTL

Silver 1 Jr.: 153,00 YTL

Silver 2: 255,00 YTL

Silver 2 Jr.: 127,50 YTL

Silver 3: 212,50 YTL

Silver 3 Jr.: 106,25 YTL

Bronze: 144,50 YTL

Bronze Jr.: 72,25 YTL

Açık Alan: 76,50 YTL (Cuma: 17.00 YTL, Cumartesi:25.50 YTL, Pazar:

63.75 YTL)

Açık Alan Jr.: 38,25 YTL

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Formula 1 İstanbul ne zaman yapılacak? 2020 Formula 1 İstanbul tarihi ve bilet fiyatları
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