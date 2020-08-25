Formula 1 İstanbul yarışları motor sporu tutkunları tarafından heyecanla bekleniyor. Ülkemizde 9 yıl aradan sonra biletleri satışa çıkan Formula 1'in tarihi merak ediliyor. İstanbul Park'ta ilk olarak 2005'te düzenlenen ve 2011'e kadar devam eden Formula 1 yarışlarında bu sezon 17 farklı yarış olacağı biliniyor. Peki Formula 1 İstanbul ne zaman yapılacak? 2020 Formula 1 İstanbul tarihi ve bilet fiyatları

FORMULA 1 İSTANBUL NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul Park'ta ilk olarak 2005'te gerçekleştirilen ve 2011'e kadar devam eden Formula 1 yarışlarında bu sezon 17 farklı yarış olacak. Türkiye ise 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek F1 yarışlarına ev sahipliği yapacak. Formula 1, resmen İstanbul'a geri döndü. Detaylar kesin olarak paylaşılmazken, yarış 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacak. 'DHL Türkiye Grand Prix'si Intercity İstanbul Park'ta düzenlenecek.

FORMULA 1 BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Yarışın seyircili olması halinde biletlerin ne kadar olacağı merak ediliyor. 2005 yılında düzenlenen yarışta bilet fiyatları şöyleydi:

Super Gold: 493,00 YTL

Super Gold Jr.: 246,50 YTL

Gold 1: 450,50 YTL

Gold 1 Jr.: 225,25 YTL

Gold 2: 391,00 YTL

Gold 2 Jr.: 195,50 YTL

Silver 1: 306,00 YTL

Silver 1 Jr.: 153,00 YTL

Silver 2: 255,00 YTL

Silver 2 Jr.: 127,50 YTL

Silver 3: 212,50 YTL

Silver 3 Jr.: 106,25 YTL

Bronze: 144,50 YTL

Bronze Jr.: 72,25 YTL

Açık Alan: 76,50 YTL (Cuma: 17.00 YTL, Cumartesi:25.50 YTL, Pazar:

63.75 YTL)

Açık Alan Jr.: 38,25 YTL