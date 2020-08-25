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Son dakika: Formula 1 yeniden 'da!

Yarışseverlerin merakla beklediği Formula 1'in 'a dönüp dönmeyeceği sorusu yanıtını buldu. Gelen son dakika bilgisine göre FIA, İstabul Park'ı yarış takvimine dahil etti. Kararın resmileşmesi ile birlikte İstanbul'daki yarış 13-15 Kasım tarihlerinde koşulacak.

Giriş Tarihi: 25.8.2020 12:10 ABONE OL
Son dakika: Formula 1 yeniden İstanbul'da!

Türkiye'deki Formula 1 hayranları için müjdeli haber sonunda geldi. FIA, 2020 F1 sezonu takvimine Türkiye Grand Prix'sini de aldı. Intercity İstanbul Park pistinde düzenlenecek yarış, 13-14-15 Kasım tarihlerinde koşulacak.

Türkiye, Formula 1 takviminde 2005 ve 2011 yılları arasında toplam 7 yarışa ev sahipliği yaptı. Bu yarışlarda Felipe Massa üç kez, Kimi Raikkonen, Jenson Button, Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel ise birer kez galibiyete ulaştılar.

Formula 1 tarihinin seyir zevki en yüksek pistlerinden biri olarak gösterilen İstanbul Park, özellikle pilotlar için meydan okuyucu olan 8. virajıyla dünya çapında nam salmış durumda.

F1'i son yıllarda olduğu gibi bu sezon da domine eden Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, organizasyonun İstanbul'a dönüş ihtimaliyle ilgili "Türkiye'ye son olarak 10 yıl önce gittim. O meşhur 8. virajı hatırlıyorum, araçlar oradan geçtiğinde muazzam bir görüntü oluşuyordu. Eğer Formula 1 oraya dönmeye karar verirse herkes için iyi olur. Boğaz'da tura çıkarız." ifadelerini kullanmıştı.

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Son dakika: Formula 1 yeniden İstanbul'da!
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