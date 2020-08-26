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9 yıllık özlem bitti

FIA, 2020 Formula 1 sezonu takvimine Türkiye Grand Prix’ini de aldı. Intercity pistinde düzenlenecek yarış, 13-14-15 Kasım’da

Giriş Tarihi: 26.8.2020 ABONE OL
9 yıllık özlem bitti
Hız tutkunlarının merakla beklediği haber dün geldi. İstanbul yeniden F1 takvimine alındı. Daha önce 2005-2011 yılları arasında 7 yarışa ev sahipliği yapan İstanbul Park, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından 2020 yarış takvimine alındı ve 9 yıllık özlem bitti. Şampiyonanın 14. etabı, 13-14-15 Kasım'da 5,3 kilometrelik pistte düzenlenecek. İstanbul'daki ilk yarışı, Kimi Raikkonen kazanmıştı. Felipe Massa kariyerinin ilk zaferini Türkiye GP'sinde yaşarken, 2006, 2007, 2008 yıllarında üst üste birinciliği kimseye bırakmadı. 2009'da Jenson Button, 2010'da Hamilton zirveye çıktı. Son kazanan 2011'de Vettel olmuştu. Yarışlar Turkcell TV+'dan yayınlanacak.

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F1 tarihinin seyir zevki en yüksek pistlerinden biri olarak gösterilen İstanbul Park, pilotlar için meydan okuyucu 8. virajıyla nam salmış durumda.

BUNUN HAYALINI KURUYORDUK
Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, "Her yıl 300 gündenf azla etkinlik, eğitim programları ve festivaller düzenliyoruz. Formula 1 yönetiminin 2020 yılı takvimine İstanbul'u dahil etmesindeki en önemli faktörlerden bir tanesi yarışların yapılmadığı 9 yıllık süreçte pistin aktif ve hazır olmasıydı" dedi.

CUMHURBAŞKANIMIZIN EMEĞI BÜYÜK
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bu konuya uzun süredir önem veren, organizasyonun Cumhurbaşkanlığımızca himaye edilmesini sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz" dedi

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9 yıllık özlem bitti
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