Hız tutkunlarının merakla beklediği haber dün geldi. İstanbul yeniden F1 takvimine alındı. Daha önceev sahipliği yapan İstanbul Park, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından 2020 yarış takvimine alındı ve 9 yıllık özlem bitti. Şampiyonanınİstanbul'daki ilk yarışı,kazanmıştı.kariyerinin ilk zaferini Türkiye GP'sinde yaşarken, 2006, 2007, 2008 yıllarında üst üste birinciliği kimseye bırakmadı. 2009'da, 2010'dazirveye çıktı.Yarışlar Turkcell TV+'dan yayınlanacak.F1 tarihinin seyir zevki en yüksek pistlerinden biri olarak gösterilen İstanbul Park, pilotlar için meydan okuyucu 8. virajıyla nam salmış durumda.Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, "Her yıl 300 gündenf azla etkinlik, eğitim programları ve festivaller düzenliyoruz. Formula 1 yönetiminin 2020 yılı takvimine İstanbul'u dahil etmesindeki en önemli faktörlerden bir tanesi yarışların yapılmadığı 9 yıllık süreçte pistin aktif ve hazır olmasıydı" dedi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bu konuya uzun süredir önem veren, organizasyonun Cumhurbaşkanlığımızca himaye edilmesini sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz" dedi