Galatasaray'a corona virüsü şoku!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray erkek ve kadın voleybol takımında yapılan testler sonucunda, 3 ismin corona virüsü test sonucu pozitif çıktı.
İŞTE GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA
Galatasaray HDI Sigorta Erkek ve Galatasaray HDI Sigorta Kadın takımlarımıza, sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla COVID-19 PCR testleri yapılmıştır. Testler sonucunda erkek takımımızda bir oyuncumuzda, kadın takımımızda ise teknik ekibimizden iki kişide pozitif bulguya rastlanmıştır. Oyuncumuz ve teknik ekip personellerimiz izolasyona alınmış olup gözetim altında bulunmaktadırlar.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur