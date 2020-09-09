Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Galatasaray'a corona virüsü şoku!

'a corona virüsü şoku!

Son dakika haberleri... Galatasaray erkek ve takımında yapılan testler sonucunda, 3 ismin corona virüsü test sonucu pozitif çıktı.

Giriş Tarihi: 9.9.2020 12:49 Son Güncelleme: 9.9.2020 13:08 ABONE OL

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray erkek ve kadın voleybol takımında yapılan testler sonucunda, 3 ismin corona virüsü test sonucu pozitif çıktı.

İŞTE GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA
Galatasaray HDI Sigorta Erkek ve Galatasaray HDI Sigorta Kadın takımlarımıza, sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla COVID-19 PCR testleri yapılmıştır. Testler sonucunda erkek takımımızda bir oyuncumuzda, kadın takımımızda ise teknik ekibimizden iki kişide pozitif bulguya rastlanmıştır. Oyuncumuz ve teknik ekip personellerimiz izolasyona alınmış olup gözetim altında bulunmaktadırlar.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun doktorundan kritik açıklama! Corona virüs...
Acun Ilıcalı bombayı patlattı! Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ile Aleyna Tilki geliyor...
Dünyanın en yararlı gıdası olduğu ortaya çıktı!
Son Dakika Haberi: Marmara Denizi’nde korkutan deprem! AFAD Tekirdağ ve İstanbul'da hissedilen depreme ilişkin açıklama yaptı
Fenerbahçe'den bir transfer daha! 4 yıllık imza
Sacit Aslan ile Mehmet Aslan babaları Fahrettin Aslan'ın mirasını bölüşemedi! Usulsüzlük iddiası...
8 Eylül MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama
Altın fiyatları son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Gram ve çeyrek altın fiyatı 9 Eylül Çarşamba
Son dakika haberi: İstanbul gece 4.3'lük Tekirdağ depremi ile sallandı! AFAD ve Kandilli verileri ile Marmara Denizi depremi detayları
Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi: Gram, tam, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 8 Eylül bugün ne kadar?
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'a corona virüsü şoku!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA