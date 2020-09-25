Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Formula 1'de 10. yarış Rusya'da koşulacak

Formula 1'de 10. yarış 'da koşulacak

Formula 1'de heyecan 'ya taşınıyor. Sezonun 10. yarışı Rusya'nın Soçi kenti ile aynı adı taşıyan 5 bin 848 metrelik pistte 53 tur üzerinden yapılacak.

AA
Giriş Tarihi: 25.9.2020 14:00 ABONE OL
Formula 1'de 10. yarış Rusya'da koşulacak

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Rusya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 10. yarışıyla sürecek.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle revize edilen 2020 takviminin 10. etabı, Rusya'nın Soçi kenti ile aynı adı taşıyan 5 bin 848 metrelik pistte 53 tur üzerinden yapılacak.

Yarışın sıralama turları, yarın TSİ 15.00'te başlayacak. Yarış ise 27 Eylül Pazar günü TSİ 14.10'da gerçekleştirilecek.

Şu ana kadar şampiyonayı lider götüren Mercedes'ten Lewis Hamilton 6, takım arkadaşı Valtteri Bottas, Red Bull sürücüsü Max Verstappen ve AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Rusya'daki 10. etap öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 190 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 135

3. Max Verstappen (Hollanda): 110

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 65

5. Alexander Albon (Tayland): 63

- Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 325

2. Red Bull-Honda: 173

3. McLaren: 106

4. Racing Point: 92

5. Renault: 83

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Uzman isimden flaş deprem yorumu! Beklenen Büyük İstanbul depremi için o bölgeye işaret etti
Kolesterolü bitiriyor! Bu besin adeta doğal ilaç...
Bakan Ziya Selçuk'tan son dakika okullar açıklaması! Ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak? 8. 9. ve 12. sınıflar okula ne zaman gidecek?
Son dakika haberi: Tuzla'da polisleri tehdit ettiği için gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi! İlk ifadesi ortaya çıktı
Cevizi suda 1 gece bekletip içerseniz o hastalığın dermenı oluyor! İşte süper besin cevizin faydaları...
BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu ile DEV İNDİRİMLER! Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde neler var?
SON DAKİKA Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları bugün! 25 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları kaç para?
SON DAKİKA: Instagram'dan intihar notu paylaşan Furkan Celep ölü bulundu! 18 yaşındaki Furkan Celep genç yaşta intihar etti
Fenerbahçe'de yeni transferin emojisi belli oldu!
Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu!! Milli Piyango Online ile MPİ 24 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama motoru
ARKADAŞINA GÖNDER
Formula 1'de 10. yarış Rusya'da koşulacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA