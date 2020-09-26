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'da ilk çizgi 'ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. yarışı 'da koşulacak. Soçi'de zorlu yarış öncesi yapılan sıralama turlarında Mercedes takımının pilotu pole pozisyonunun sahibi oldu.

AA
Giriş Tarihi: 26.9.2020 16:38 ABONE OL
Rusya'da ilk çizgi Lewis Hamilton'ın

Rusya'nın Soçi kenti ile aynı adı taşıyan 5 bin 848 metrelik pistte 53 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turları yapıldı.

Kariyerinde 6 Formula 1 şampiyonluğu bulunan Hamilton, 1.31.304'lük derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu. Büyük Britanyalı pilot, kariyerinin 96. pole pozisyonuna ulaştı.

Red Bull ekibinin Hollandalı sürücüsü Max Verstappen 1.31.867'lik süresiyle ikinciliği, Hamilton'ın takım arkadaşı Fin pilot Valtteri Bottas ise 1.31.956'lık zamanıyla üçüncülüğü elde etti.

Formula 1'de 90 kez podyumun zirvesine çıkan Lewis Hamilton, yarın TSİ 14.10'da koşulacak Rusya Grand Prix'sinde, kariyerindeki 91 birincilikle en fazla yarış kazanan sürücü olan Alman efsane Michael Schumacher'in rekorunu egale etmeye çalışacak.

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Rusya'da ilk çizgi Lewis Hamilton'ın
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