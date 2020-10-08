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'ta şike soruşturması büyüyor

Her yıl düzenli olarak Mayıs-Haziran aylarında düzenlenen ancak pandemi süreci nedeniyle Ekim ayında başlayan 2020 Tenis Turnuvası'nda şike soruşturmasındaki maçlar artmakta! Son olarak 1. turdaki - Tig-Yana karşılaşması için şike şüphesiyle soruşturma açıldı.

Giriş Tarihi: 8.10.2020 17:23 ABONE OL
Fransa Açık'ta şike soruşturması büyüyor

Her yıl düzenli olarak Mayıs-Haziran aylarında düzenlenen ancak pandemi süreci nedeniyle Ekim ayında başlayan 2020 Fransa Açıkta şike soruşturmasındaki maçlar artmakta!

Geçtiğimiz günlerde savcılık çift kadınlar 1. turdaki Andreea Mitu/Patricia Maria - Tig-Yana Sizikova/Madison Brengle karşılaşması için şike şüphesiyle soruşturma açtı.

Mevcut karşılaşmalardaki telefon kayıtları ve izleri süren Fransız yetkililer, bu araştırmaları sırasında farklı delillere de ulaştıklarını açıkladılar.

"SORUŞTURMAYI DETAYLI HALE GETİRİYORUZ"

İstatistiklere bakıldığında favorilerin geri düşüp en çok maç çevirdiği turnuvalardan biri olma yolunda ilerleyen 2020 Fransa Açık Turnuvasında incelemelerin geçmişi kapsayarak da yapılacağının altını çizen Fransız yetkililer; Şuan açıklamayacağımız iki karşılaşma ile ilgili de bazı şüphelerimiz oluştu, soruşturmayı çok daha detaylı hale getiriyoruz. Bahis şirketlerinin bağlı olduğu lisans firmalarından bu maçlara alınan bahislerin ve bahis seçeneklerinin raporlarını istediklerini belirttiler. Yetkililer bu karşılaşmalara sporcuların bahis alıp almadıklarını tespit etmek için de çalışma başlattıklarını vurguladı.

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Fransa Açık'ta şike soruşturması büyüyor
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