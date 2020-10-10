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'ta kadınlar şampiyonu oldu!

Tenis Turnuvası'nın () tek kadınlar finalinde 'li 'i 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenen Polonyalı , şampiyon oldu. Polonyalı tenisçi kariyerindeki ilk grand slam zaferini elde etti. İşte detaylar...

AA
Giriş Tarihi: 10.10.2020 18:11 ABONE OL
Fransa Açık'ta kadınlar şampiyonu Iga Swiatek oldu!

Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın (Roland Garros) tek kadınlar finalinde ABD'li Sofia Kenin'i 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenen Polonyalı Iga Swiatek, şampiyon oldu.

Başkent Paris'te düzenlenen grand slam turnuvasının tek kadınlar finalinde 4 numaralı seribaşı Sofia Kenin ile dünya klasmanının 54. sırasında yer alan Iga Swiatek karşılaştı.

Swiatek, karşılaşma boyunca servis attığı oyunları kazanmakta zorlanan bu yılın Avustralya Açık şampiyonu Kenin önünde ilk seti 6-4 ile hanesine yazdırdı.

Sakatlık problemi de yaşayan Kenin'e karşı zorlanmadığı ikinci seti 6-1, bir saat 24 dakika süren mücadeleyi de 2-0 kazanan 19 yaşındaki Swiatek, kariyerinin ilk grand slam finalinde şampiyonluğa ulaştı.

Iga Swiatek, Belçikalı Justine Henin'in 2007'deki şampiyonluğunun ardından Fransa Açık'ta set vermeden zafere ulaşan ilk kadın tenisçi olarak dikkati çekti.

Ayrıca Swiatek, grand slam turnuvalarında tekler zaferi yaşayan ilk Polonyalı tenisçi olmayı başardı.

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Fransa Açık'ta kadınlar şampiyonu Iga Swiatek oldu!
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