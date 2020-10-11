Fransa'da şampiyon Rafael Nadal

Fransa Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde İspanyol Rafael Nadal ile Sırp Novak Djokovic karşı karşıya geldi.
2 saat 43 dakika süren dev mücadelede kazanan 3-0'lık sonuçla Rafael Nadal oldu. İspanyol tenisçi, rakibine sert vermeden kazanırken, toplamda 13. kez Roland Garros'ta mutlu sona ulaşarak rekor kırdı.
Nadal, Djokovic'i 6-0, 6-2 ve 7-5'lik setlerle devirerek maçta büyük üstünlük sağladı.
Nadal, tarihte bir turnuvayı 13 kez kazanan ilk tenisçi olarak tarihe geçti. Öte yandan İspanyol tenisçi, 20. Grand Slam zaferini kazanarak bu alanda Federer'i de yakalamış oldu.