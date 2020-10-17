Haber hattı

F.Bahçe farkı koruyamadı
THY Avrupa Ligi'nin 4. hafta maçında F.Bahçe Beko, 20 sayı öne geçtiği maçta evinde Bayern Münih'e 75-71 yenildi. Alan savunmasını iyi yapan sarı-lacivertliler, ilk periyodu 28-9, devreyi ise 45-25 öndetamamladı. Almanlar, 6.5 dakikada 18-7'lik seri yaparak 3. çeyrekte farkı eritti (52-43). Vladimir Lucic ve Nick Weiler-Babb ile art arda üçlükler bulan B.Münih, 65-63 öne geçti. Vesely'nin çabalarıyla Kanarya, skoru 68-68 eşitlese de Bayern, salondan 75-71 galip ayrıldı. İlk yarıda ribauntlarda 20-13 üstünlük kuran sarı-lacivertliekip ikinci yarıda sadece7 ribaunt alabilirken, rakibinin27 ribaunduna engel olamadı.
Ev sahibi 12'den 1'e inebilir
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Kovid-19 salgını nedeniyle 2021 yazına ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Ceferin, turnuvanın organize edileceğinden emin olduğunu ifade ederken, "Ancak ev sahibi sayısı sadece birülkeye inebilir" dedi. Türkiye'nin A Grubu'nda yer aldığı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın normal şartlarda 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerinde 12 ülkede organize edilmesi öngörülüyor.
Samassa içimizden biri
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Malili kalecisi Mamadou Samassa, bir taraftarın daveti üzerine gittiği Yıldızeliilçesi Yeniyapan köyündebüyük ilgi gördü. Köylülerle sohbet eden ve gününü köyde geçiren Samassa, burada traktör kullandı. Traktörün direksiyonu başında fotoğraf çektiren Samassa, köyü ve çevresini de bol bol gezdi. Çılgınlar 58 taraftar grubunun "İçimizdenbiri Samassa" başlığıyla sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntüler beğeni topladı.
Gecelerin adamı Max Kruse
Fenerbahçe'den sözleşmesini tek taraflı feshederek ayrılan Max Kruse, yeni takımı Union Berlin'de de gündem oldu. Alman oyuncu, Twitch üzerindengece yarılarına kadaroyun oynarken, bu durumun performansını nasıl etkileyeceği tartışılmaya başlandı. Union Berlin ise konuyla ilgili "Oyuncularımız sosyal medya etkinliklerinden kendileri sorumludur. Bizim için önemli olan verdiği performans" şeklinde açıklama yaptı.
VakıfBank ligde 7'de 7 yaptı
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10'uncu haftasında VakıBank deplasmanda Beşiktaş'ı 17-25, 13-25 ve 17-25'lik setlerle 3-0 mağlupederek ligde yedide yedi yaptı. İlk sette 12-10 önde girdiği teknik mola dönüşü farkı açan sarı-siyahlılar 25-17 ile 1-0 öne geçti. İkinci sette de benzer senaryo izlendi ve 12-8'lik teknik mola dönüşü set 25-13 ile VakıfBank'ın oldu. Son seti 25-17 mücadeleyi de 3-0 kazanan VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde ertelenen yedinci hafta maçında yarın Kuzeyboru'yu VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek. Ertelenen Sarıyer ve İlbank maçlarının tarihleri ise henüz belli değil.
Wimbledon yol haritasını çizdi
Bu sezon iptal edilen tek grand slam tenis turnuvası olan Wimbledon'ın gelecek yıl için yol haritası belirlendi. Buna göre, Kovid-19 salgınının sona ermemesi halinde gelecek yıl yaz aylarındakiyayılım hızı,turnuvanın geleceğine ilişkinkararda etkili olacak. Tribünlerin tamamen açılması, seyirci sayısında kısıtlamaya gidilmesi veya seyircisiz oynanması seçeneklerinden birisiyle gelecek sezon yola devam edilecek.
CR7 devlet meselesi oldu
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı kampında Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra, ambulans uçakla İtalya'ya gelerek salgına yönelik uyulması gereken protokolleri ihlal ettiğini söyledi. Bakanın sözleri ülkede gündem olurken, La Gazzetta dello Sport, "CR7, devletmeselesi oldu" başlığıyla haberi sürmanşetten duyurdu. Gazetenin geniş yer verdiği haberde, Ronaldo ve onun gibi İtalya'dan ayrılıp, milli takımlarına giden futbolcuların ceza soruşturmasına tabi tutulacağı ve muhtemelen para cezası alabilecekleri ifade edildi.