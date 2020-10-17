Haber hattı

THY Avrupa Ligi'nin 4. hafta maçında F.Bahçe Beko, 20 sayı öne geçtiği maçta evinde Bayern Münih'e 75-71 yenildi. Alan savunmasını iyi yapan sarı-lacivertliler, ilk periyodu 28-9,Almanlar, 6.5 dakikada 18-7'lik seri yaparak 3. çeyrekte farkı eritti (52-43). Vladimir Lucic ve Nick Weiler-Babb ile art arda üçlükler bulan B.Münih, 65-63 öne geçti. Vesely'nin çabalarıyla Kanarya, skoru 68-68 eşitlese de Bayern, salondan 75-71 galip ayrıldı. İlk yarıda ribauntlarda 20-13 üstünlük kuranUEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Kovid-19 salgını nedeniyle 2021 yazına ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Ceferin, turnuvanın organize edileceğinden emin olduğunu ifade ederken,dedi. Türkiye'nin A Grubu'nda yer aldığı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın normal şartlarda 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerinde 12 ülkede organize edilmesi öngörülüyor.Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Malili kalecisi Mamadou Samassa, bir taraftarın daveti üzerine gittiğiKöylülerle sohbet eden ve gününü köyde geçiren Samassa, burada traktör kullandı. Traktörün direksiyonu başında fotoğraf çektiren Samassa, köyü ve çevresini de bol bol gezdi. Çılgınlar 58 taraftar grubununbaşlığıyla sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntüler beğeni topladı.Fenerbahçe'den sözleşmesini tek taraflı feshederek ayrılan Max Kruse, yeni takımı Union Berlin'de de gündem oldu.bu durumun performansını nasıl etkileyeceği tartışılmaya başlandı. Union Berlin ise konuyla ilgili "Oyuncularımız sosyal medya etkinliklerinden kendileri sorumludur. Bizim için önemli olan verdiği performans" şeklinde açıklama yaptı.Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10'uncu haftasında VakıBank deplasmanda Beşiktaş'ı 17-25, 13-25 ve 17-25'lik setlerleİlk sette 12-10 önde girdiği teknik mola dönüşü farkı açan sarı-siyahlılar 25-17 ile 1-0 öne geçti. İkinci sette de benzer senaryo izlendi ve 12-8'lik teknik mola dönüşü set 25-13 ile VakıfBank'ın oldu. Son seti 25-17 mücadeleyi de 3-0 kazanan VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde ertelenen yedinci hafta maçında yarın Kuzeyboru'yu VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek. Ertelenen Sarıyer ve İlbank maçlarının tarihleri ise henüz belli değil.Bu sezon iptal edilen tek grand slam tenis turnuvası olan Wimbledon'ın gelecek yıl için yol haritası belirlendi. Buna göre,salgınının sona ermemesi halindeTribünlerin tamamen açılması, seyirci sayısında kısıtlamaya gidilmesi veya seyircisiz oynanması seçeneklerinden birisiyle gelecek sezon yola devam edilecek.İtalya Gençlik ve Spor BakanıCristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı kampında Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra, ambulans uçakla İtalya'ya gelerek salgına yönelik uyulması gereken protokolleri ihlal ettiğini söyledi. Bakanın sözleri ülkede gündem olurken, La Gazzetta dello Sport,başlığıyla haberi sürmanşetten duyurdu. Gazetenin geniş yer verdiği haberde, Ronaldo ve onun gibi İtalya'dan ayrılıp, milli takımlarına giden futbolcuların ceza soruşturmasına tabi tutulacağı ve muhtemelen para cezası alabilecekleri ifade edildi.