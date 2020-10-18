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Misli.com 3. lig toplu sonuçlar

Giriş Tarihi: 18.10.2020 ABONE OL
Misli.com 3. lig toplu sonuçlar
1.GRUP: Fatsa Bld.-Payas: 1-0, Buca-Manisa: 6-1. 2. GRUP: Kahta 02-Yozgat 1959: 1-1, Mardin Fosfat-Darıca GB: 1-1, Yomra-B. Çekmece Tepecik: 2-1, Ceyhan-Tekirdağ: 4-0, İskenderun FK-Nazilli Belediye: 0-4, Bld. Kütahya-Çengelköy FY.: 1-2, H.Edip Adıvar- Ağrı 1970: 0-0, Fethiye-Karaman Bld.: 2-0. 3. GRUP: Karakoçan-B.Petrol: 1-0, Cizre-Soma: 2-2, Çatalca-Çarşamba: 2-1, Yalova-Karşıyaka: 0-1, E.Erok-Şile Yıldız: 3-1, Gölcük-İçel İ.Y.: 0-0. 4. GRUP: Düzce-Siirt İl Özel İdaresi: 2-2, 1854 Kelkit Bld.-Kozan: 2-0, 68 Aksaray Bld.-Muğla: 1-0, Alanya Kestel-Bayrampaşa: 3-4, Bursa Yıldırım-Karbel Karaköprü Bld: 1-0, Bergama Bld.-Kırıkkale B. Anadolu: 4-1 , Sultanbeyli Bld.-Adıyaman 1954: 1-3.

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