Haber hattı

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İTALYA Ligi'nde önceki gün Juventus, Crotone ile 1-1 berabere kalırken, Merih Demiral maça damgasını vurdu.bir hava topu mücadelesinde ise limitleri aştı. Bir mücadele sırasında topa kafa vurmak için yükselen 22 yaşındaki futbolcunun bu sıçraması İtalya'da manşetleri süslerken, Ronaldo'nun geçtiğimiz sezon Sampdoria maçındakiFRANSA Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) dün oynanan maçta Lille, sahasında Lens'i 4-0 mağlup etti. Pierre Mauroy Stadı'nda Lens'i ağırlayan Lille,Karşılaşmanın 47. dakikasında Jonathan Bamba ve 69'da Ikone'nin golleriyle durumu 3-0 yapan Lille'de perdeyiLille bu galibiyetle puanını 17'ye çıkardı ve liderlik koltuğunu korudu.ARSENAL karşısında 65 dakika sahada kalan Sergio Agüero, yan hakeme yaptığı hareketle tepkilerin odağına yerleşti. Manchester City'nin yıldızı, bir pozisyon esnasında topun taca çıkmasının ardından yan hakemSonrasında Ellis, Agüero'nun elini iterken, orta hakem olayı uyarı ile geçiştirdi.İNGILTERE Premier Lig'de dün milli futbolcularımız Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in takımı Leicester City, sahasında Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu. Çağlar sakatlığı nedeniyle tribünde otururken, yedek soyunan Cengiz oyuna dahil olamadı. Leicester City Teknik Direktörü Brendon Rodgers ise 24 yaşındaki stoper ile ilgili kötü haberi verdi:DÜNYA Supersport 300 Şampiyonası'nda adından söz ettiren milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Portekiz'deki son yarışta elde ettiği puanla dünya 3'üncüsü oldu. Biblion Motoxracing Yamaha takımıyla Türkiye'yi temsil eden Sofuoğlu,şampiyonanın son ayağında ikinci yarışta piste çıktı. Genç motosikletçi, son yarışı 4. olarak bitirdi.DERBY County'de futbol hayatını sürdüren İngiliz futbolcu Wayne Rooney, arkadaş kurbanı oldu. The Sun'ın haberine göre; arkadaşı Josh Bardsley, 34 yaşındaki futbolcuyu ziyaret ederek saat hediye etti. AncakBu durumdan tamamen habersiz şekilde evini ona açan ve Derby'nin Watford'a mağlup olduğu maçta sahada yer alan Rooney direkt teste girdi. Sonucu ise henüz çıkmadı.TOTTENHAM'A kiralanan Gareth Bale'in Real Madrid'de ücret kesintisine izin vermeyen tek oyuncu olduğu açıklandı.Galli oyuncunun pandemi döneminde tüm takıma uygulanan maaşlardaki %10'luk kesintiye izin vermediği ve bu nedenle de yönetimden