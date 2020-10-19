Haber hattı

Merıh Demiral'ıntek rakibi Ronaldo
İTALYA Ligi'nde önceki gün Juventus, Crotone ile 1-1 berabere kalırken, Merih Demiral maça damgasını vurdu. %90 hava topumücadelesi kazanma oranıyakalayan ve %95 pas isabetiile 90 dakika sahada kalanmilli stoperimiz, bir hava topu mücadelesinde ise limitleri aştı. Bir mücadele sırasında topa kafa vurmak için yükselen 22 yaşındaki futbolcunun bu sıçraması İtalya'da manşetleri süslerken, Ronaldo'nun geçtiğimiz sezon Sampdoria maçındaki 2 metre 56 cm'likyükselişi ile kıyaslandı.
Burak ve Yusuf attıLider Lille farka koştu
FRANSA Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) dün oynanan maçta Lille, sahasında Lens'i 4-0 mağlup etti. Pierre Mauroy Stadı'nda Lens'i ağırlayan Lille, millifutbolcumuz Burak Yılmaz'ın 11.dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0önde tamamladı. Karşılaşmanın 47. dakikasında Jonathan Bamba ve 69'da Ikone'nin golleriyle durumu 3-0 yapan Lille'de perdeyi 79. dakikada YusufYazıcı kapattı. Lille bu galibiyetle puanını 17'ye çıkardı ve liderlik koltuğunu korudu.
KUN AGÜERO'DAN kadınhakeme el ense hareketi!
ARSENAL karşısında 65 dakika sahada kalan Sergio Agüero, yan hakeme yaptığı hareketle tepkilerin odağına yerleşti. Manchester City'nin yıldızı, bir pozisyon esnasında topun taca çıkmasının ardından yan hakem Massey-Ellis'in kararınıbeğenmemesi sonrasındaensesinden tuttu. Sonrasında Ellis, Agüero'nun elini iterken, orta hakem olayı uyarı ile geçiştirdi.
Çağlar Söyüncü şoku:3 ay sahalardan uzak
İNGILTERE Premier Lig'de dün milli futbolcularımız Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in takımı Leicester City, sahasında Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu. Çağlar sakatlığı nedeniyle tribünde otururken, yedek soyunan Cengiz oyuna dahil olamadı. Leicester City Teknik Direktörü Brendon Rodgers ise 24 yaşındaki stoper ile ilgili kötü haberi verdi: "Çağlar Söyüncü sakatlığınedeniyle 3 ay aramızda olmayabilir."
BAHATTİN SOFUOĞLUdünya üçüncüsü oldu
DÜNYA Supersport 300 Şampiyonası'nda adından söz ettiren milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Portekiz'deki son yarışta elde ettiği puanla dünya 3'üncüsü oldu. Biblion Motoxracing Yamaha takımıyla Türkiye'yi temsil eden Sofuoğlu, Portekiz'de 4bin 182 metre uzunluğundaki Estoril Pisti'nde şampiyonanın son ayağında ikinci yarışta piste çıktı. Genç motosikletçi, son yarışı 4. olarak bitirdi. Bubaşarısıyla pilotlar klasmanında 142 puanayükselen Bahattin Sofuoğlu, şampiyonayı 3.sırada bitirerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Rooney'ye Korona şoku
DERBY County'de futbol hayatını sürdüren İngiliz futbolcu Wayne Rooney, arkadaş kurbanı oldu. The Sun'ın haberine göre; arkadaşı Josh Bardsley, 34 yaşındaki futbolcuyu ziyaret ederek saat hediye etti. Ancak Bardsley'in karantinada olmasıgerektiği ortaya çıktı ve test sonucu da pozitifsonuçlandı. Bu durumdan tamamen habersiz şekilde evini ona açan ve Derby'nin Watford'a mağlup olduğu maçta sahada yer alan Rooney direkt teste girdi. Sonucu ise henüz çıkmadı.
Bale'den %10'lukkesintiye HAYIR!
TOTTENHAM'A kiralanan Gareth Bale'in Real Madrid'de ücret kesintisine izin vermeyen tek oyuncu olduğu açıklandı. Haftalık 500 bin Pound (5.1 milyonTL) kazanan Galli oyuncunun pandemi döneminde tüm takıma uygulanan maaşlardaki %10'luk kesintiye izin vermediği ve bu nedenle de yönetimden büyük tepki çektiği ortaya çıktı.