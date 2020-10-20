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Spor turu

Giriş Tarihi: 20.10.2020 ABONE OL
Spor turu
300 triatletin yarışı nefes kesti
TÜRKIYE Triatlon Federasyonu ana sponsoru Oral-B'nin desteği ile Beylikdüzü Gürpınar Sahili'nde "Gücüne Güç Kat" mottosu ile düzenlenen 'İstanbul Triatlon ve Aquatlon Müsabakası' 300 triatleti bir araya getirdi. Sprint triatlon branşında kadınlar genel klasman kategorisinde Özge Uzun, erkeklerde Bahadır Tama, Aquatlon'da ise kadınlarda Çiğdem Tütüncü, erkeklerde Uğurcan Özer birinci oldu.

Türkiye rekoruyla ALTINA KULAÇ attı
F.BAHÇE'NIN milli yüzücüsü Emre Sakçı, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi'nde 25.74'lük derecesiyle erkekler 50 metre kurbağalamada birinciliğe ulaştı. Sakçı'nın antrenörlüğünü yapan Türker Oktay, "Emre, Türkiye rekorunu 13 saliseyle kırdı, hem de Avrupa rekoruyla arasında 23 salise, dünya rekoruyla arasında 49 salise kaldı" diye konuştu.

SUMUDICA'ya fotoğraflı destek
G.ANTEP FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, Antalyaspor maçı sonrası yaşanan olaylara üzüldüklerini söylerken teknik direktörleri Sumudica'ya sahip çıktı. Büyükekşi; "Maçtan sonra ulaştığımız görüntüler, bizleri derinden üzdü. Özel korumaların bile teknik direktörümüze saldırı girişiminde bulunması, sanırım yaşanılan olayların özeti. Bu konudaki yorumları, kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" dedi.

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