FIFA'NIN internet sitesinde ekim ayı dünya sıralaması açıklandı. Hazırlık maçında Almanya ile 3-3, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Rusya ile 1-1 ve Sırbistan ile 2-2 berabere kalan Ay-Yıldızlı ekip, bin 486 puanla bir basamak gerileyerek 33. sıraya yerleşti. Sıralamanın ilk 10'unda önemli bir değişiklik yaşanmadı. Belçika birinci, Fransa ikinci, Brezilya ise üçüncü sıradaki yerini korurken birer basamak çıkan ülkelerden İspanya 6'ncı, Arjantin ise 8'inci oldu.BUNDESLIGA ekiplerinden Werder Bremen'de, bir futbolcuda Kovid-19 tespit edilmesinin ardından yerel yetkililer, bir oyuncunun daha karantinaya girmesini önerdi. Alman kulübü bunun üzerine ikinci teste kadar bütün takımı karantinaya aldı. Öte yandan Juventus'un yıldız futbolcusu Ronaldo'nun ikinci testi de pozitif çıktı. Portekizli futbolcunun 28 Ekim'de İtalyan ekibinin Barcelona ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçını kaçırması kesinleşti. Ronaldo-Messi rekabeti başka bahara kaldı.MANCHESTER United, yıllar sonra zarar etti. Kulüp yetkilileri, yıllık finansal raporda 23 milyon 200 bin Pound'luk (237 MİLYON TL) zarar açıkladı. Pandemi nedeniyle bilet satışı, tribün gelirleri ve müze turu satışlarından mahrum kalan ManU, gelirlerinde önceki yıla göre %19'luk düşüş yaşadı. İngiliz ekibi, en zengin kulüpler sıralamasında 3 milyar 983 Euro'luk değeriyle Real Madrid ve Barcelona'nın ardında 3. sırada yer alıyor.TÜRKIYE'NIN en iyi oyuncularını bir araya getiren ve binlerce düellocunun mücadele ettiği '1v1' League of Legends Red Bull Solo Q'da büyük finale gelindi. Kıyasıya mücadele verilen turnuvada finalistler yarın Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenecek büyük finalde yarışacak. 8 büyük League of Legends yayıncısının Vadi'nin Ustası unvanı için mücadele edeceği nefes kesen final saat 17.00'da. Turnuva Red Bull Türkiye Twitch kanalından canlı yayınlanacak.