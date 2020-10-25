Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Son dakika: Lewis Hamilton F1 tarihine geçti!

Son dakika: F1 tarihine geçti!

Formula 1'de Mercedes pilotu tarihe geçti. İngiliz pilot, Portekiz etabını da galibiyetle tamamlayarak ile paylaştığı Formula 1 rekorunu tek başına ele geçirdi. Bu Hamilton'ın 92. zaferi oldu.

Giriş Tarihi: 25.10.2020 18:48 Son Güncelleme: 25.10.2020 18:50 ABONE OL
Son dakika: Lewis Hamilton F1 tarihine geçti!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 12. yarışı Portekiz Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.

Sezonun 12. mücadelesi, Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde 66 tur üzerinden yapıldı.

Lewis Hamilton, yarışı başladığı gibi ilk sırada tamamladı ve sezonun 8. birinciliğine ulaştı.

Kariyerinin 92. yarış birinciliğini elde eden 35 yaşındaki Hamilton, Michael Schumacher ile paylaştığı F1 tarihinin en fazla yarış kazanan pilotu unvanını tek başına ele geçirdi.

Takım arkadaşı Hamilton'dan 25.5 saniye sonra bitiş çizgisini geçen Valtteri Bottas 2'nci, Red Bull-Honda sürücüsü Max Verstappen ise liderin 34.5 saniye arkasında 3. oldu.

Sezonun 13. yarışı Emilia-Romagna Grand Prix'si, 1 Kasım'da yapılacak.

Portekiz Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 256 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 179

3. Max Verstappen (Hollanda): 162

4. Daniel Ricciardo (Avustralya): 80

5. Charles Leclerc (Monaco): 75

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 435

2. Red Bull: 226

3. Racing Point: 126

4. McLaren: 124

5. Renault: 120

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: 6., 7., 10. ve 11. sınıflar da yüz yüze eğitime başlıyor mu? Okullar ne zaman açılıyor, kaçıncı sınıflar okula gidecek?
Ülkemizde saatler geri alınacak mı, şuan saat kaç? 25 Ekim Kış saati uygulaması ile Türkiye'de Bugün saatler geri mi alındı?
Dün akşam Masterchef'te eleme adayları kimler oldu? 24 Ekim 2020 Masterchef Türkiye'de haftanın son eleme adayları kimler, hangi isim oldu?
Son dakika haberi: İnsanlar üzerinde denenen ilk Covid-19 aşısında sonuca gelindi! Koronavirüs aşısında flaş gelişme!
Son dakika: Sivas’ta tüyler ürperten olay! Mezarlığa dua etmeye gidenler insan bedenine ait kemiklerle karşılaştılar
Sokak şarkıcısı Aleyna Tilki! Genç popçu Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde sergilediği Gesi Bağları performansı...
SON DAKİKA: Yüz yüze sınavlar yapılacak mı? Sınıfta kalma olacak mı? İşte Yüz yüze sınavlar ile ilgili tüm detaylar...
SON DAKİKA HABERİ: Corona virüs aşısı Aralık ayında Türkiye'de! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşının müjdesini duyurdu...
KPSS'de 50, 55, 60, 65, 70, 75 puanla atama olur mu, atanan bölümler neler? KPSS 60 puanla memur alımı yapan yerler 2020!
SON DAKİKA! Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin İstiklal Marşını bilemedi; Fahrettin Kocayı tanımadı! Skandal...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Lewis Hamilton F1 tarihine geçti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA