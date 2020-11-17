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serbest dalışta 'da dünya rekoru kırdı

Serbest dalışçı , kurban ve adak töreni yaptığı, giren insanın kutsandığına inanılan Yum-Kin adlı cenotede rekorlar denemeye başladı.

DHA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 22:21 ABONE OL
Fatma Uruk serbest dalışta Meksika'da dünya rekoru kırdı

Serbest dalışçı Fatma Uruk, Maya Uygarlığının kurban ve adak töreni yaptığı, giren insanın kutsandığına inanılan Yum-Kin adlı cenotede rekorlar denemeye başladı.

8 aydır Meksika'da bulunan, pandemi döneminde özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteklediği ve hep yanında olduğu milli sporcu bugünkü dalışında rekor kırdı.

Paletsiz değişken ağırlık dalışta daha önce Şahika Ercümen 65 metre dalmış, ardından 68 metre dalan Derya Can sonra rekorunu 70 metreye çıkarmıştı. Fatma Uruk 72 metre derinliğe dalarak rekoru eline geçirdi. 2 dakika 10 saniye süren rekor denemesinden başarıyla çıkan Fatma Uruk, Meksika'daki rekor deneme dalışlarına 2 gün daha devam edecek. Uruk, yarın çift palet sabit ağırlık olarak dalış yapıp 67 metreye ulaşmaya çalışacak. Bu dalışta rekor 65 metre ile Rus Sporcu Olga Davydova'da bulunuyor.

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Fatma Uruk serbest dalışta Meksika'da dünya rekoru kırdı
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