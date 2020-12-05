Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Bahreyn'de pole pozisyonu Valtteri Bottas'ın

'de pole pozisyonu 'ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı Sakhir 'sine, Mercedes takımının Fin pilotu ilk sıradan başlayacak. İşte detaylar...

AA
Giriş Tarihi: 5.12.2020 22:12 Son Güncelleme: 5.12.2020 22:13 ABONE OL
Bahreyn'de pole pozisyonu Valtteri Bottas'ın

Bottas, Bahreyn'in Kuzey Valiliğindeki Sakhir Çölü'nde bulunan pistte gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında elde ettiği 53.377 saniyelik dereceyle ilk cebin sahibi oldu. 31 yaşındaki pilot, kariyerinin 16. pole pozisyonuna ulaştı.

Fin pilotun 0.026 saniye arkasındaki takım arkadaşı George Russell 2'nciliği, pisti liderden 0.056 saniye yavaş turlayan Red Bull-Honda sürücüsü Max Verstappen ise 3'üncülüğü elde etti.

Yeni tip koronavirüse yakalanan Lewis Hamilton'ın yerine Mercedes'in koltuğuna oturan Russell, Williams takımıyla çıktığı 36 sıralama turunda 3. seansa bile kalamamıştı.

Yarış yarın TSİ 20.10'da koşulacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Burçin Orhon doğum gününde eşi Süheyl Uygur’a böyle seslendi! Alzheimer teşhisi konulduktan sonra Kuşadası’na yerleşmişti!
Üç gün önce eşini kaybeden Yaşar Alptekin'den itiraf geldi! Yaşar Alptekin "Yalancı bir adam olarak uğurladım onu"
Son dakika haberi: Emeklinin 5 aylık zammı belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur ocak maaş zamları...
Son dakika: Böyle öksürüyorsanız dikkat! Koronavirüs (covid-19) öksürüğü kendini belli ediyor
SON DAKİKA: İçişleri Genelgesi ile 5-6 Aralık hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri! Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor?
Son dakika haberi: Bakan Zümrüt Selçuk Selçuk'tan flaş asgari ücret zammı açıklaması! 2021 Asgari ücret zammı ne kadar kaç TL olacak?
Son dakika: Altında tarihi düşüş! Altın fiyatları için düşüş sürecek mi? Uzman isimden dikkat çeken altın yorumu geldi
Son dakika haberi: Corona virüs hakkında uzman isimden kritik açıklama geldi! Corona belirtileri içindeki kuru öksürük...
Bugün bakkallar ve marketler açık mı? 5-6 Aralık 2020 A101, ŞOK, BİM ve Migros marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?
Son dakika haberler: Eskişehir'de gaz şişkinliği şikayetiyle hastaneye gitti karnından çıkan doktorları bile şaşırttı! Tam 9 kilo...
ARKADAŞINA GÖNDER
Bahreyn'de pole pozisyonu Valtteri Bottas'ın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA