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'in oğlu 2'de şampiyon oldu

1 tarihinin en iyi pilotlarından biri olan 'in oğlu , Formula 2'de sezonu şampiyon olarak tamamladı. Schumacher, gelecek sezondan itibaren Haas takımı ile Formula 1'de yarışacak.

AA
Giriş Tarihi: 6.12.2020 16:50 ABONE OL
Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher Formula 2'de şampiyon oldu

Formula 1'in efsane ismi Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher, Formula 2'de 2020 sezonunun şampiyonu oldu.

Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. ve son yarışı Sakhir Grand Prix'si, Uluslararası Bahreyn Pisti'nde yapıldı.

PREMA takımının Alman pilotu Mick Schumacher, Carlin'den Jehan Daruvala'nın birinci olduğu yarışı 18'inci sırada bitirdi.

Pilotlar klasmanında 215 puanı bulunan 21 yaşındaki sürücü, 2020 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.

2018 yılında da Formula 3 Avrupa Şampiyonası'nı zirvede tamamlayan Schumacher, gelecek sezondan itibaren Haas takımı ile Formula 1'de yarışacak.

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Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher Formula 2'de şampiyon oldu
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