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'nda 4'cü olduk!

’de düzenlenen 33'ncü 'nda 4'cü oldu.

Giriş Tarihi: 19.12.2020 17:32 Son Güncelleme: 19.12.2020 17:56 ABONE OL
Avrupa Kadınlar Cimnastik Şampiyonası'nda 4'cü olduk!
Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası, bugün yapılan büyükler takım finalleriyle devam etti. Finallerde Ukrayna 154.663 puanla şampiyon olurken, Türkiye 143.795 puanla 4. sırada yer aldı.

Mersin Cimnastik Spor Salonu'nda Perşembe günü başlayan şampiyonada, bugün büyükler takım finalleri yapıldı. 6 takımın mücadele ettiği finallerde takımlar, yer, dene, atlama masası ve asimetrik paralel aletinde performanslarını sergiledi. Milli Takımı Göksu Üçtaş Şanlı, Dilara Yurtdaş, Bilge Tarhan, Cemre Kendirici ve Ece Yağmur Yavuz temsil etti.

Ukrayna şampiyon oldu

Yapılan takım finalleri sonucunda 154.663 puan toplayan Ukrayna şampiyon olurken, 154.496 puanla Romanya ikinci, 151.597 puanla Macaristan üçüncü oldu. Türkiye ise 143.795 puan alarak şampiyonayı 4. sırada tamamladı. Şampiyona, yarın yapılacak gençler ve büyükler bireysel alet finalleriyle sona erecek.Öte yandan dün yapılan gençler takım finallerinde de 156.463 puanla Romanya 1'inci, 145.995 puanla Ukrayna 2'inci, 143.428 puanla Macaristan 3'üncü oldu. Türkiye ise şampiyonayı 4. sırada tamamladı.

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Avrupa Kadınlar Cimnastik Şampiyonası'nda 4'cü olduk!
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