Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Haber hattı

Haber hattı

Giriş Tarihi: 24.12.2020 ABONE OL
Haber hattı
Fenerbahçe Beko'yu Jan Vesely uçurdu
THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Olympiakos'u 84-77 mağlup etti. Maçın ilk çeyreğini Yunan ekibi 27-22 önde kapattı. Sarı-lacivertliler, Jan Vesely'nin sayılarıyla soyunma odasına 45-41 galip gitti. Kanarya, farkı çift hanelere çıkarıp son periyoda 66-54 önde girdi. Bu bölümde Olympiakos farkı 1'e indirse de devreye yine Vesely girdi. Asistleriyle oyunun kilidini açtı ve maçı F.Bahçe kazandı. Vesely 17 sayı, 5 asist ve 4 ribaundla karşılaşmanın en skoreri oldu

Andrea Bertolacci Fatih Karagümrük'te
SÜPER Lig takımlarından Fatih Karagümrük, transfer harekâtına tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Emre Çolak ve Fabio Borini'yi kadrosuna kattığını açıklayan İstanbul ekibi, dün ise İtalyan milli oyuncu Andrea Bertolacci'yi renklerine bağladığını duyurdu. Futbola altyapısından yetiştiği Roma'da başlayan 29 yaşındaki orta saha; Lecce, Genoa, Milan ve Sampdoria kulüplerinde forma giydi.

Lionel Messi, Pele'ye ait olan rekoru kırdı
BARCELONA'NIN Vallodolid'i 3-0 yendiği maçta Katalan kulübünün formasıyla 644. golünü atan Lionel Messi, Pele'nin en önemli rekorlarından bir tanesini kırmayı başardı. Arjantinli yıldız artık "aynı kulüple en fazla gol atan futbolcu" unvanının tek sahibi. Messi maç sonrası, "Futbola başladığımda bir rekor kıracağımı hiç düşünmemiştim. Üstelik Pele'nin rekorunu" diye konuştu.

G.Saray, Arhavi Belediye engelini 57 dakikada geçti
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi. 57 dakika süren maçta sarı-kırmızılılar, yabancısız oynayan rakibini 25-8, 25-12 ve 25-10'luk setlerle yendi. Diğer sonuçlar: Ziraat Bankası-Solhan: 3-0, Haliliye Bld-Sorgun Bld: 1-3, Spor Toto-Altekma: 3-1, Afyon Bld-Bursa Bld: 1-3, İnegol Bld-İstanbul BBSK: 3-0.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: TÜİK 2021 asgari ücret zammı için önerisini sundu! Ocak zammının ardından asgari ücret ne kadar olacak?
Deprem uzmanından son dakika uyarısı! Prof. Dr. Naci Görür açıkladı: "Yer kabuğunun dayanacak gücü kalmadı..."
2020 KPSS ortaöğretim 55, 60, 65, 70 puanla nerelere girilir? 70 puan altında atanan kadrolar…
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan SON DAKİKA kararı! Karne ve not sisteminde önemli değişiklik, yeni kriterler...
Son dakika haberi: Corona mutasyon haberleriyle dünya alarmda! Ölümcül yeni corona virüs mutasyonu için detaylar netleşiyor
Son dakika: Uğur Şahin'den başa dönme açıklaması
KPSS sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? ÖSYM ile 2020 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı?
Son dakika haberi... Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Onur Büyüktopçu'ya ikinci şok! Gelinim Mutfakta'yı Seda Sayan mı sunacak?
SON DAKİKA HABERİ | 4 evlilikten 5 çocuk yaptı altınları alıp kaçtı! 20 yaşındaki oğlunun arkadaşıyla kayıplara karıştı!
Öykü Çelik skandal sözleriyle ilgili açıklama yaptı! ‘Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı mı?’ demişti…
ARKADAŞINA GÖNDER
Haber hattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA