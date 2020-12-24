Haber hattı

Fenerbahçe Beko'yuJan Vesely uçurdu THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Olympiakos'u 84-77 mağlup etti. Maçın ilk çeyreğini Yunan ekibi 27-22 önde kapattı. Sarı-lacivertliler, Jan Vesely'nin sayılarıyla soyunma odasına 45-41 galip gitti. Kanarya, farkı çift hanelere çıkarıp son periyoda 66-54 önde girdi. Bu bölümde Olympiakos farkı 1'e indirse de devreye yine Vesely girdi. Asistleriyle oyunun kilidiniaçtı ve maçı F.Bahçe kazandı. Vesely 17 sayı, 5 asist ve 4 ribaundla karşılaşmanın en skoreri oldu
Andrea BertolacciFatih Karagümrük'te SÜPER Lig takımlarından Fatih Karagümrük, transfer harekâtına tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Emre Çolak ve Fabio Borini'yi kadrosuna kattığını açıklayan İstanbul ekibi, dün ise İtalyan milli oyuncu Andrea Bertolacci'yi renklerine bağladığını duyurdu. Futbola altyapısından yetiştiği Roma'da başlayan 29 yaşındaki ortasaha; Lecce, Genoa, Milanve Sampdoria kulüplerindeforma giydi.
Lionel Messi, Pele'yeait olan rekoru kırdı BARCELONA'NIN Vallodolid'i 3-0 yendiği maçta Katalan kulübünün formasıyla 644. golünü atan Lionel Messi, Pele'nin en önemli rekorlarından bir tanesini kırmayı başardı. Arjantinli yıldız artık "aynı kulüple en fazla gol atan futbolcu" unvanının tek sahibi. Messi maç sonrası, "Futbola başladığımda bir rekor kıracağımı hiç düşünmemiştim. Üstelik Pele'nin rekorunu" diye konuştu.
G.Saray, Arhavi Belediyeengelini 57 dakikada geçti AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi. 57 dakika süren maçta sarı-kırmızılılar, yabancısız oynayan rakibini 25-8, 25-12 ve 25-10'luk setlerle yendi. Diğer sonuçlar: Ziraat Bankası-Solhan: 3-0, Haliliye Bld-Sorgun Bld: 1-3, Spor Toto-Altekma: 3-1, Afyon Bld-Bursa Bld: 1-3, İnegol Bld-İstanbul BBSK: 3-0.