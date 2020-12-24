Haber hattı

Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Olympiakos'u 84-77 mağlup etti. Maçın ilk çeyreğini Yunan ekibi 27-22 önde kapattı. Sarı-lacivertliler, Jan Vesely'nin sayılarıyla soyunma odasına 45-41 galip gitti. Kanarya, farkı çift hanelere çıkarıp son periyoda 66-54 önde girdi. Bu bölümde Olympiakos farkı 1'e indirse de devreye yine Vesely girdi.Vesely 17 sayı, 5 asist ve 4 ribaundla karşılaşmanın en skoreri olduLig takımlarından Fatih Karagümrük, transfer harekâtına tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz haftave'yi kadrosuna kattığını açıklayan İstanbul ekibi, dün ise İtalyan milli oyuncu Andrea Bertolacci'yi renklerine bağladığını duyurdu. Futbola altyapısından yetiştiği Roma'da başlayanVallodolid'i 3-0 yendiği maçta Katalan kulübünün formasıyla 644. golünü atan Lionel Messi, Pele'nin en önemli rekorlarından bir tanesini kırmayı başardı. Arjantinli yıldız artıkunvanının tek sahibi. Messi maç sonrası, "Futbola başladığımda bir rekor kıracağımı hiç düşünmemiştim. Üstelik Pele'nin rekorunu" diye konuştu.Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi. 57 dakika süren maçta sarı-kırmızılılar, yabancısız oynayan rakibini 25-8, 25-12 ve 25-10'luk setlerle yendi. Diğer sonuçlar: Ziraat Bankası-Solhan: 3-0, Haliliye Bld-Sorgun Bld: 1-3, Spor Toto-Altekma: 3-1, Afyon Bld-Bursa Bld: 1-3, İnegol Bld-İstanbul BBSK: 3-0.