Hedefim yeni kotalar

Türkiye Arena Kulüplerarası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda dünya rekoru kıran milli yüzücü Merve Tuncel, bu başarısından dolayı mutluluğunu dile getirdi. 1500 metre serbest gençler kategorisinde önceki günrekorun yeni sahibi olan Tuncel, şu açıklamaları yaptı: "Bir Türk genci olarak böyle bir başarıya imza attığım için çok mutluyum. Pandemi nedeniyle havuzlar 2 ay kapalıydı. Açıldığından beri çok yoğun şekilde antrenmanlar yapıyorum.