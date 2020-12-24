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Hedefim yeni kotalar

Giriş Tarihi: 24.12.2020 ABONE OL
Hedefim yeni kotalar
Türkiye Arena Kulüplerarası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda dünya rekoru kıran milli yüzücü Merve Tuncel, bu başarısından dolayı mutluluğunu dile getirdi. 1500 metre serbest gençler kategorisinde önceki gün 15.45:29'luk derecesiyle rekorun yeni sahibi olan Tuncel, şu açıklamaları yaptı: "Bir Türk genci olarak böyle bir başarıya imza attığım için çok mutluyum. Pandemi nedeniyle havuzlar 2 ay kapalıydı. Açıldığından beri çok yoğun şekilde antrenmanlar yapıyorum. 1500 metre serbestte olimpiyat kotası aldım. Şu an için hedeflerim 800 serbest ve 400 serbestte olimpiyat kotası almak."

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Hedefim yeni kotalar
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