05.30’da başlıyorum haftada 75 km yüzüyorum

Türkiye Arena Kulüplerarası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbest gençler kategorisinde elde ettiği 15.45:29'luk derecesiyle dünya rekorunun yeni sahibi olan Merve Tuncel,'a başarıya giden hikâyesini anlattı. Merve'nin sorularımıza cevapları şöyle:Pandemi başladığında 2 ayı evde geçirdik.. Sonra çok yoğun bir tempo başladı. İlk başlarda havuza dönmek çok hoşumuza gitmişti. Ancak daha sonra pandemiden dolayı bir belirsizlik oluştu. Şampiyona yapılacak mı bilmiyorduk. Bu ortam motivasyonumuzu düşürdü. İşte o zamanlar ailem ve hocalarım bana çok destek oldu. Hep şampiyona olacakmış gibi hazırlandım. Haftada 6 gün, 10 antrenman, bazı zamanlar da 11 antrenman yapıyorum. Her antrenman genelde 2 saat sürüyor. Antrenmanlar kimi zaman sabah 05.30'da başlıyor.Aileme çok şey borçluyum, onların sayesinde bu spora devam edebildim. Emeğimin karşılığını hem de dünya rekoru kırarak almak beni çok mutlu etti.Türkiye'den başka bir ülkede çalışmak istemem. Başarılarım buradaki çalışmamın ürünü. Zaten beni çalıştıran hocalarımız çok deneyimli. Dünya çapında… İtalyan başantrenörümüz ile birlikte 3 Türk yardımcı antrenör ile çalışıyorum. Çok mutluyum.Rekoru kırdığımı sudan çıkınca öğrendim.diyordu ancak ben ilk olarak durumu idrak edemedim. Bu başarının farkına varamadım. Sonra yavaş yavaş ne kadar büyük bir başarı elde ettiğimi anladım.İtalyan başantrenör Gjon Shytı, antrenörler Deniz Er Ayvacı, Esra Önen ve Burak Bozkurt.Yüzme sporunda rekoru yaklaşık 10 saniye ile geliştirdim. Bu çok zor bir şey. Bunun tek anahtarı var. Çok ciddi çalışmak… Çalışmak… Çalışmak…1500 metre serbestte olimpiyat kotası aldım. Şu an için hedeflerim 800 serbest ve 400 serbestte olimpiyat kotası almak. Yaşım daha çok küçük. Olimpiyattaki ilk hedefim tecrübe kazanmak ve derecemi geliştirmek ama eğer iyi çalışırsam bir sonraki olimpiyat benim asıl hedefim diyebilirim. Çok zor ama çalışarak elde edilebileceğime inanıyorum.Boş vaktim olmuyor. Zaten 6 gün antrenmanım oluyor. Yemek yiyorum, ders çalışıyorum. Sosyal hayatım pek olmuyor. Kitap okuyorum. Zaman buldukça sinemaya gitmeyi seviyordum. Ama şimdi maalesef bu keyfi yaşayamıyoruz. Okul bu aralar uzaktan olduğu için zor. Arkadaşlarımı özledim. En kısa zamanda eski günlere dönmeyi istiyorum.Senede 1 hafta iznimiz oluyor. Bol bol dinleniyorum. Asla yüzmem. Çünkü dinlenmek, kitap okumak daha çok hoşuma gidiyor. Psikolojimi toparlıyorum. Ailemi özlediğim için onlarla sohbet etmeyi, zaman geçirmeyi seviyorum.