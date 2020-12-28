Asgari Geçim İndirimi (AGİ) nedir ve nasıl hesaplanır? 2021 Asgari Ücrete AGİ dahil mi? İşte merak edilenler

ASGARİ ÜCRETE AGİ DAHİL Mİ?

Yaklaşık 7 milyon çalışanı yakından ilgilendiren yeni asgari ücret ve AGİ zammı hakkında vatandaşların merak ettiği pek çok konu bulunuyor. 2021 AGİ zam oranının belli olmasının ardından AGİ ücretleri de netlik kazanacak. AGİ hesaplama tablosu içerisinde evli, çocuklu ve bekar olmak koşulu ile alınan ücrette farklılık gösteriyor. Detaylar şu şekilde;

Asgari ücret tutarına bekar ya da eşi çalışan ve çocuksuz işçinin AGİ tutarı eklidir.