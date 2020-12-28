Asgari Geçim İndirimi (AGİ) nedir ve nasıl hesaplanır? 2021 Asgari Ücrete AGİ dahil mi? İşte merak edilenler

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün son kez toplanmasının ardından 2021 Asgari ücret miktarı ve AGİ (Asgari Geçim İndirimi) zammı netlik kazanacak. Çalışanların evli - bekar ya da çocuklu -çocuksuz olmaları göz önünde bulundurularak bu özellikteki kişilere farklı oranlar uygulanırken, 7 milyon asgari ücretli tarafından gelecek zammın yanında AGİ nedir, nasıl hesaplanır? ve 2021 Asgari Ücrete AGİ dahil mi? şeklinde sorulara da yanıt aranmaya devam ediyor.
Tüm detaylar şöyle;
AGİ'nin açılımı asgari geçim indirimi demektir. İşçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. Kişinin medeni durumuna göre, sahip olduğu çocuk sayısına göre miktarda farklılık gösterebilir. 16 yaşından itibaren sigortalı çalışan insanların asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır. AGİ'yi işveren vermez. Tüm AGİ ödeneklerini devlet yapar. Ancak işverenin vergisinden düşürülür.
Asgarî geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına;
olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15'lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12'ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanıyor.
Yaklaşık 7 milyon çalışanı yakından ilgilendiren yeni asgari ücret ve AGİ zammı hakkında vatandaşların merak ettiği pek çok konu bulunuyor. 2021 AGİ zam oranının belli olmasının ardından AGİ ücretleri de netlik kazanacak. AGİ hesaplama tablosu içerisinde evli, çocuklu ve bekar olmak koşulu ile alınan ücrette farklılık gösteriyor. Detaylar şu şekilde;
Asgari ücret tutarına bekar ya da eşi çalışan ve çocuksuz işçinin AGİ tutarı eklidir.