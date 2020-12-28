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'e şok! İlk kez o turnuvada yer alamayacak

Tek erkeklerde dünya 5 numarası İsviçreli tenisçi , tedavi sürecinin devam etmesi nedeniyle sezonunun ilk grand slam turnuvası 'ta yer alamayacak.

AA
Giriş Tarihi: 28.12.2020 13:51 Son Güncelleme: 28.12.2020 13:56 ABONE OL
Roger Federer'e şok! İlk kez o turnuvada yer alamayacak

Organizasyonun Twitter hesabından yapılan açıklamada, geçirdiği ameliyatların ardından 39 yaşındaki Federer'in iyileşme sürecinin devam ettiği ve 8 Şubat 2021'de başlayacak Avustralya Açık'a kadar hazır hale gelemeyeceği belirtildi.

Elde ettiği 20 zaferle tarihte en fazla grand slam şampiyonluğu yaşayan erkek tenisçi unvanını İspanyol Rafael Nadal ile paylaşan Federer, daha önce 6 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı turnuvada kariyerinde ilk kez mücadele edemeyecek.

Korta son olarak Avustralya Açık yarı finalinde Novak Djokovic'e yenildiği 30 Ocak'ta oynanan maçta çıkan Federer, bu süreçte sağ dizinden iki kez ameliyat olmuştu.

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Roger Federer'e şok! İlk kez o turnuvada yer alamayacak
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