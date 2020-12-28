Sokağa çıkma yasağının olduğu günde kılıçlar konuştu…

Adıyaman Gölbaşı Spor Salonunda başlayan ve iki gün süren 'U17 Kılıç Kadınlar ve Erkekler Açık Eskrim Turnuvasında derece yaparak madalyalarını alan sporcular büyük bir mutluluk yaşadı.

Türkiye'nin en büyük eskrim organizasyonlarından birine ev sahipliği yapan Adıyaman 17 Ekim – 27 Aralık tarihleri arasında faklı illerden gelen yaklaşık 600 sporcuyu konuk etti.

Eskrimde Türkiye genelinde büyük başarılara imza atan sporcular yetiştirdiklerini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş; "İlimizde U12 Flöre, U12 Kılıç, Gençler Epe, U14 Flöre, Büyükler Epe, Gençler Kılıç, Gençler Flöre, U14 Kılıç, U17 Flöre U17 Kılıç kategorilerinde toplam 10 Eskrim Turnuvası düzenledik. Bu müsabakalarda farklı illerden gelen 600 sporcu madalya için mücadele ederken sadece spor organizasyonu yapmıyoruz. Aynı zamanda spor turizmi kapsamında ilimizin tanıtımına da önemli bir katkı sağlıyoruz" dedi.



Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Fikret Keleş; "Eskrim sporunda en başarılı illerden biri olarak yine büyük organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz. Bizler ev sahipliği yaptığımız tüm organizasyonlarda misafir ettiğimiz takımlarımızın en iyi şekilde zaman geçirmesi için gayret gösteriyoruz. Böylece müsabakalarımız esnasında ilimizin tarihi ve kültürel zenginliklerini de yerinde görüp yaşayan sporcularımız kentimizin tanıtımına da büyük katkılar sağlıyor. Yaklaşık bir ay süren turnuvalara katılan sporcularımız keyifli bir rekabet ortamında tamamlanan müsabakalar sonrasında madalyalarını aldı. Ben turnuvalara katılan ve madalya alan tüm sporcularımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum " dedi.

ADIYAMAN ESKRİM SPORUNUN MERKEZİ OLDU

Bugüne kadar çok başarılı sporcular yetiştirerek eskrimde adından sıkça söz ettirmeyi başaran Adıyaman'a her zaman gönül rahatlığı ile geliyoruz diyen, Türkiye Eskrim Federasyonu Başkan V. Ahmet Hakan Hayber; "İl Müdürümüz Fikret Keleş gerçekten her zaman harika organizasyonlar yapıyor. Hem sporcularımıza harika zaman geçirmelerini sağlıyor hem de bu kentte federasyonumuzun bayrağını başarıyla dalgalandırıyor. Ben kendisini eskrim sporuna ve organizasyonlarımıza sağladığı katkılardan dolayı kutluyorum. Adıyaman gerçekten eskrim sporunun merkezi konumuna gelmiştir" dedi.

Gölbaşı spor Salonunda düzenlenen madalya seremonisinin ardından, Türkiye Eskrim Federasyonu Başkan V. Ahmet Hakan Hayber ve Genel Sekreter Yılmaz Portakal, İl Müdürü Keleş'e Eskrim sporuna katkıları ve Adıyaman'da bugüne kadar gerçekleştirilen büyük organizasyonlara başarı ile ev sahipliği yaptıkları için bir plaket ve tablo takdim ederek teşekkür etti.

U17 Kılıç Açık Turnuva'da 'U17 Erkekler Kılıç' kategorisinde oynanan maçlar sonucu; Mehmet Erdem Durul (ICT SK)Birincilik madalyası, Furkan Yaman (Anka Eskrim SK)İkincilik madalyası, Arda Aygün (İzmir ferdi) ve Bertuğ Cimo (Olympia Eskrim SK) Üçüncülük madalyası sahibi oldu.

'U17 Kızlar Kılıç'ta oynanan maçlar sonucu; Yağmur Erdağlı (İzmir ferdi)Birincilik madalyası, Zehra Kerem (Düzbağ GSK) İkincilik madalyası, Gül İpek Oruncak (Başkent Eskrim SK) ve Damla Erdağlı (İzmir ferdi)Üçüncülük madalyası sahibi oldu.