Kısa kısa...

YAZ döneminde gelen transfer yasağını kaldıran Ankaragücü'nün başı bu kez eski futbolcsu Lukasz Szukala'ya olan 800 bin Euro'luk borcu nedeniyle dertte. Yaklaşık 45 gün önce, kulübe gönderilen Szukala dosyası nedeniyle transfer yasağı geldiği öğrenilen Başkent ekibinde yönetim, oyuncuyla görüşmelere başladı. Ankaragücü'nün futbolculara geriye dönük olan borçları şu şekilde: Lukasz Szukala: 800 bin Euro, Zaur Sadaev: 327 bin Euro, Wilfred Moke: 400 bin Euro, Hector Canteros: 258 bin Euro, İlhan Parlak: 600 bin TL, Mehmet Sak: 130 bin TL.SÜPER Lig'deki 11 maçlık galibiyet hasretine Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek son veren BB Erzurumspor'da İbrahim Sissoko şoku yaşanıyor. Mavi-beyazlılar, Fildişi sahilli futbolcunun kulüple olan sözleşmesini tek taraflı feshettiğini duyurdu. BB Erzurumspor'dan yapılan açıklamada; "Gerekli yasal işlemler ivedilikle başlatılacaktır" ifadeleri kullanıldı.BASKETBOLDA Bahçeşehir Koleji'nde Erhan Ernak başantrenörlüğe getirildi. 2017 yılında kurulduğu günden bu yana Bahçeşehir Koleji'nde yardımcı antrenör olarak hizmet veren Ernak, Zafer Aktaş'ın görevden ayrılmasının ardından 9 Aralık'tan bu yana takımın başında parkeye çıkıyordu. Bahçeşehir, Erhan Ernak yönetiminde Umana Reyer Venezia ve Lokman Hekim Fethiye Belediyespor mücadelelerinden farklı galibiyetle ayrılmıştı.İSVİÇRELİ tenisçi Roger Federer'in, sezonun ilk grandslam turnuvası olan Avustralya Açık'ta yer almayacak. Dizinden geçirdiği ameliyat sonrası iyileşme süreci devam eden dünya 5 numarası, 8 Şubat'ta başlayacak Avustralya Açık'a kadar hazır olamayacağını açıkladı. 39 yaşındaki Federer, 6 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı turnuvaya kariyerinde ilk kez katılamayacak.ÖZBEKISTAN'DA, 2020 yılının en iyi futbolcu ve teknik adamları belirlendi. Düzenlenen anketin ardından belirlenen listeye göre, ülkenin en köklü kulübü olan Pakhtakor'a bu sezon da Süper Lig şampiyonluğu ve Özbekistan Kupası'nı kazandıran Şota Arveladze, ikinci kez Süper Lig'in en iyi teknik direktörü seçildi. Pakhtakor'da forma giyen Celaleddin Maşaripov da ligin en iyi futbolcusu ödülüne layık görüldü.