Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Milli Piyango tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları ne kadar?

Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi için geri sayım sürüyor. Milyonlarca vatandaş, 100 milyon TL'lik büyük ikramiye için şimdiden hayaller kurmaya başladı. Biletleri alanların yanı sıra, henüz bilet almayan kişiler Milli Piyango bilet fiyatları hakkında araştırmalarını arttırdı. Bilindiği gibi, tam, yarım ve çeyrek Milli Piyango bilet fiyatı farklılık gösteriyor. Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi ve bilet fiyatları hakkındaki bilgiler ise haberimizde.
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine ilişkin tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet fiyatı şu şekilde;
Tam bilet: 100 TL
Yarım bilet: 50 TL
Çeyrek bilet: 25 TL
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Yılbaşının geleneksel eğlence ruhunu ekranlara getirmeye hazırlanan "Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel Programı" içinde yer alacak olan canlı yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi ise 100 milyon TL. Saat 14.30'da millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlamaya başlayacak olan yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Büyük ikramiye, talihlisini o gece bulacak. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra www.millipiyangoonline.com'da açıklanacak.
Sisal Şans tarafından gerçekleştirilecek olan yılbaşı özel çekilişi saat 23.00'de başlayacak hem büyük ikramiye hem de amorti çekilecek. millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak çekilişlerin yayın programı:
14:30-16:00 1. Bölüm / 10.000 TL - 10.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
16:30-18:00 2. Bölüm / 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar
18:30-20:00 3. Bölüm / 200 TL - 1.000 TL ikramiye kazanan numaralar (son 2 - 6 rakamına göre)
23:00 4. Bölüm / Amorti ve 100.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
TOPLAM İKRAMİYE 563 MİLYON 400 BİN TL
Oyunseverler Milli Piyango biletlerini, hem gezici ve sabit bayilerden hem de online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından satın alabiliyor. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 563 milyon 400 bin TL olacağı çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenilebilecek.
MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI NELER?
Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılıyor; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılıyor.
Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango'da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor.
Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.