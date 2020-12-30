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Bugün var mı? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta başlıyor?

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle saatleri de belli oldu. Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, yasak kaçta başlıyor? Bu sorular özellikle bugün en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Corona virüs vaka sayısındaki artışı azaltmak adına yılbaşında sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Sokağa çıkma yasağı ne zaman kaçta başlıyor? İşte tüm bu soruların en kısa cevapları...

Giriş Tarihi: 30.12.2020 16:48 ABONE OL
Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta başlıyor?

Öncelikle sokağa çıkma yasağının bugün başladığına yönelik bazı iddialar söz konusu. Bu iddiaların gerçekle ilgisi yok. Koronavirüs vaka sayısındaki artışı azaltmak adına getirilen önlemlerden biri de yılbaşında sokağa çıkma yasağının getirilmesi oldu. Bilindiği gibi uzun süredir hafta içi saat 21:00'den sonra sokağa çıkma yasağı uygulanıyor, aynı şekilde hafta sonu da Cuma 21:00'den Pazartesi 05:00'e kadar yasaklar devam ediyor.

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR? BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bugünkü sokağa çıkma yasağı standar şekilde 21:00'da başlayacak ve yarın sabah 05:00'e kadar devam edecek. Yılbaşındaki 4 günlük sokağa çıkma yasağı ise yarın akşam 21:00'de başlayacak ve Pazartesi gününe kadar devam edecek.

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı başlangıç ve bitiş saatleri belli oldu. 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den - 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı olacağını açıklandı.

Buna göre yılbaşında toplam 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak.

Hafta sonları balıkçı/balıktezgahları 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki işyerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek.

İşte İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeden kritik başlıklar

"BU BİR TERCİH DEĞİL ZORUNLULUK"


Genelgede sağlık çalışanları başta olmak üzere, toplumun tüm kesimlerin salgınla mücadelede büyük fedakarlıklar yaptığı, bu fedakarlıklar sayesinde salgının seyrinde ciddi bir düşüş yaşandığı, bu nedenle salgınla mücadeleyi akamete uğratmamak adına kalabalıkların kontrolsüz şekilde bir araya gelmesine neden olacak yılbaşı partilerinin yapılmamasının "tercih" değil "zorunluluk" olduğu özellikle vurgulandı.

KOLLUK KUVVETLERİNE TAM MESAİ

Genelgeye göre; başta kolluk kuvvetleri olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlar yılbaşında "tam mesai" çalışacak

Konaklama tesisleri ve kiralık villa benzeri yerler dahil olmak üzere hiçbir mekanda yılbaşı partisi/kutlama organizasyonu yapılmasına izin verilmeyecek, bu yönde denetimler sıkılaştırılacak.

TRAFİK TEDBİRLERİ VE MÜDAHALELER

Kovid-19, terör, asayiş ve trafik tedbirlerine aykırılıklar olmak üzere sosyal medyaya yansıyan her türlü olumsuz durum Emniyet Genel Müdürlüğü siber suçlarla mücadele ve istihbarat birimleri tarafından takip edilecek ve gerekli müdahaleler anında yapılacak

Yılbaşında uygulanacak kısıtlamalar ve illerdeki Kovid-19 tedbirleri İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi'nden (GAMER) 24 saat esasına göre takip edilecek.

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Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta başlıyor?
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