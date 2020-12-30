Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta başlıyor?

Öncelikle sokağa çıkma yasağının bugün başladığına yönelik bazı iddialar söz konusu. Bu iddiaların gerçekle ilgisi yok. Koronavirüs vaka sayısındaki artışı azaltmak adına getirilen önlemlerden biri de yılbaşında sokağa çıkma yasağının getirilmesi oldu. Bilindiği gibi uzun süredir hafta içi saat 21:00'den sonra sokağa çıkma yasağı uygulanıyor, aynı şekilde hafta sonu da Cuma 21:00'den Pazartesi 05:00'e kadar yasaklar devam ediyor.

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR? BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bugünkü sokağa çıkma yasağı standar şekilde 21:00'da başlayacak ve yarın sabah 05:00'e kadar devam edecek. Yılbaşındaki 4 günlük sokağa çıkma yasağı ise yarın akşam 21:00'de başlayacak ve Pazartesi gününe kadar devam edecek.