GAİN nedir? İstikrarlı Hayal Hakikattir şarkısıyla gösterime giren GAİN reklamı ne?

GAİN uygulamasının en olduğu ve nereden indirileceği araştırılan konular arasında yer alıyor. Televizyonlarda yayınlanan GAİN reklamı sonrasında izleyiciler hem arama motoru Goggle'da hem de Twitter'da aranan konu başlıkları arasında yer alıyor. GAİN'in kurucuları arasında yer alan Gözde Akpınar, Twitter hesabından çok ses getiren GAİN reklamı hakkında açıklamalarda bulundu. GAİN, dijital izlence formu olarak ortaya çıktı. Netflix'in bir benzeri olarak nitelendirilen GAİN, telefon uygulamalarından hizmet veriyor.

GAİN NEDİR? GAİN REKLAMI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Filli Boya şirketinin sahibi olan Gözde Akpınar, GAİN MEDYA'nın kurucusu olarak dikkat çekiyor. GAİN MEDYA, dijital içerik platformu olarak dikkat çekiyor. Gaye Su Akyol'un seslendirdiği İstikrarlı Hayal Hakikattir şarkısını reklam fonunda kullanan GAİN, İstanbul sahilinde hayatın akışını konu edinen bir reklamla çok konuşulacağa benziyor.