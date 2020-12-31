Televizyon reklamlarıyla adını duyuran GAİN nedir, GAİN uygulamasında neler var? Gaye Su Akyol...

Gözde Akpınar'ın kurduğu GAİN platformunun ne olduğu nasıl indirileceği dün akşamın merak konularından biri oldu. Televizyonlarda yayınlanan GAİN reklamı sonrasında izleyiciler hem arama motoru Goggle'da hem de Twitter'da aranan konu başlıkları arasında yer alıyor. GAİN'in kurucuları arasında yer alan Gözde Akpınar, Twitter hesabından çok ses getiren GAİN reklamı hakkında açıklamalarda bulundu. GAİN, dijital izlence formu olarak ortaya çıktı. Netflix'in bir benzeri olarak nitelendirilen GAİN, İOS ve Android üzerinden de hizmet veriyor.