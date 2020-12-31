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Televizyon reklamlarıyla adını duyuran nedir, GAİN uygulamasında neler var? Gaye Su Akyol...

Gaye Su Akyol'un 'İstikrarlı Hayal Hakikattir' şarkısıyla spekteküler bir giriş yapan reklamı dün akşam ilk kez yayınlandı. Kısa süre sonra Google Trend listesine giren ? GAİN uygulaması aynı şekilde TT listesinde de kendine yer buldu. Netflix, Blu TV gibi bir dijital içerik platformu olan GAİN'de Engin Günaydın ile Devin Özgün Çınar'ın başrollerinde yer aldığı '10 Bin Adım' dizisi de var.

Giriş Tarihi: 31.12.2020 15:46 ABONE OL
Televizyon reklamlarıyla adını duyuran GAİN nedir, GAİN uygulamasında neler var? Gaye Su Akyol...

Gözde Akpınar'ın kurduğu GAİN platformunun ne olduğu nasıl indirileceği dün akşamın merak konularından biri oldu. Televizyonlarda yayınlanan GAİN reklamı sonrasında izleyiciler hem arama motoru Goggle'da hem de Twitter'da aranan konu başlıkları arasında yer alıyor. GAİN'in kurucuları arasında yer alan Gözde Akpınar, Twitter hesabından çok ses getiren GAİN reklamı hakkında açıklamalarda bulundu. GAİN, dijital izlence formu olarak ortaya çıktı. Netflix'in bir benzeri olarak nitelendirilen GAİN, İOS ve Android üzerinden de hizmet veriyor.

GAİN NEDİR? GAİN REKLAMI İLE UYGULAMADA NELER VAR?

Filli Boya şirketinin sahibi olan Gözde Akpınar, GAİN MEDYA'nın kurucusu olarak dikkat çekiyor. GAİN MEDYA, dijital içerik platformu olarak dikkat çekiyor. Gaye Su Akyol'un seslendirdiği İstikrarlı Hayal Hakikattir şarkısını reklam fonunda kullanan GAİN, İstanbul sahilinde hayatın akışını konu edinen bir reklamla çok konuşulacağa benziyor.

GAİN DİJİTAL İÇERİK PLATFORMUNDA YER ALAN DİZİLER...

GAİN, eski konserleri de dijital platformda yayınlıyor. Ayrıca başrollerinde Devin Özgün Çınar ve Engin Günaydın'ın yer aldığı '10 bin adım' da dikkat çeken yapımlar arasında yer alıyor.

Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı İstanbul Hesabı da yeni yapımlar arasında yer alıyor.

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Televizyon reklamlarıyla adını duyuran GAİN nedir, GAİN uygulamasında neler var? Gaye Su Akyol...
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