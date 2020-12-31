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TV reklamlarıyla ortaya çıkan nedir? GAİN dijital uygulaması hakkında bilgiler! GAİN kimin?

Dün gece televizyon kanallarında yayınlanan reklamı kısa sürede Google'da en çok merak edilen konular arasında yer aldı. nedir? Televizyonlarda İstikrarlı Hayal Hakikattir şarkısıyla birlikte yayınlanan GAİN reklamı hakkında sosyal medyada da araştırmalar sürüyor. GAİN uygulaması nedir? Gaye Su Akyol'un 'İstikrarlı Hayal Hakikattir' şarkısı da Trend listesine girdi.

Giriş Tarihi: 31.12.2020 11:47 Son Güncelleme: 31.12.2020 11:47 ABONE OL
TV reklamlarıyla ortaya çıkan GAİN nedir? GAİN dijital uygulaması hakkında bilgiler! GAİN kimin?

GAİN uygulamasının en olduğu ve nereden indirileceği araştırılan konular arasında yer alıyor. Televizyonlarda yayınlanan GAİN reklamı sonrasında izleyiciler hem arama motoru Goggle'da hem de Twitter'da aranan konu başlıkları arasında yer alıyor. GAİN'in kurucuları arasında yer alan Gözde Akpınar, Twitter hesabından çok ses getiren GAİN reklamı hakkında açıklamalarda bulundu. GAİN, dijital izlence formu olarak ortaya çıktı. Netflix'in bir benzeri olarak nitelendirilen GAİN, telefon uygulamalarından hizmet veriyor.

GAİN NEDİR? GAİN REKLAMI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Filli Boya şirketinin sahibi olan Gözde Akpınar, GAİN MEDYA'nın kurucusu olarak dikkat çekiyor. GAİN MEDYA, dijital içerik platformu olarak dikkat çekiyor. Gaye Su Akyol'un seslendirdiği İstikrarlı Hayal Hakikattir şarkısını reklam fonunda kullanan GAİN, İstanbul sahilinde hayatın akışını konu edinen bir reklamla çok konuşulacağa benziyor.

GAİN DİJİTAL İÇERİK PLATFORMUNDA YER ALAN DİZİLER...

GAİN, eski konserleri de dijital platformda yayınlıyor. Ayrıca başrollerinde Devin Özgün Çınar ve Engin Günaydın'ın yer aldığı '10 bin adım' da dikkat çeken yapımlar arasında yer alıyor.

Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı İstanbul Hesabı da yeni yapımlar arasında yer alıyor.

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TV reklamlarıyla ortaya çıkan GAİN nedir? GAİN dijital uygulaması hakkında bilgiler! GAİN kimin?
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