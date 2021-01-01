Dünyaya tekvandoyu sevdirecek

Temmuz 2021'de başlayacak olan ve dünyanın ilgiyle takip edeceği Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi tekvandoda temsil edecek olan İlgün, Tokyo'da hedefinin ise altın madalya olduğunu belirtti. Hatice Kübra İlgün, aynı zamanda Dünya Tekvando Federasyonu'nun da tanıtım yüzü oldu. Dünya Tekvando Federasyonu branşı tabana yaymak için dünyayı saran yeni çizgi film Pijamaskeliler ile işbirliğine gitti. Bu işbirliğinde tanıtım yüzü olarak Tokyo 2021'de madalya umudumuz olan İlgün seçildi. Projenin tanıtımı için dünyanın 9 ünlü sporcusu seçildi. Proje için bir de video hazırlandı. İlgün "Çocuklara tekvandoyu sevdirmek için dünyanın en iyi sporcularının içinde benim de yer almam hem kendimn hem ülkem adına gurur verici" dedi.