Milli Piyango büyük ikramiye hangi ile çıktı? Bu sene büyük ikramiye çeyrek bilete mi isabet etti?

Milyonlarca vatandaş dün gece büyük ikramiye hangi ile çıktı sorusunun yanıtını araştırdı. Milli piyango sıralı tam liste konusunda sabah saatlerinden itibaren araştırmalar başladı. Geçen sene 80 milyon TL'lik büyük ikramiye İstanbul, Gaziantep, Bursa ve İzmir'e isabet etmişti bu sene ise büyük ikramiye Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşayan bir kişiye isabet etti. Bileti satın alan kişinin çeyrek bilet aldığı da ortaya çıktı.
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI - MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ İLE ÇIKTI?
Son dakika bilgisine göre Milli Piyango sonuçlarının belli olmasından sonra büyük ikramiyenin Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşayan bir kişiye çıktığı ifade edildi.
İŞTE DETAYLAR...
100000000TL Kazanan Numara
9884757
9884757 numaralı biletin sahibinin bileti Akhisar'dan aldığı kaydedildi.
AMORTİ KAÇ TL? AMORTİ NUMARASI NE?
Dünkü 2021 özel yılbaşı çekilişinde amorti rakamı da oldukça merak edildi. Amorti rakamlarının 0 ve 5 olduğu ifade edildi.
10000000TL Kazanan Numara
3813252
1000000TL Kazanan Numaralar
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120000TL Kazanan Numaralar
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10000TL Kazanan Numaralar
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