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? Bu sene büyük ikramiye çeyrek bilete mi isabet etti?

sonuçları hakkında araştırmalar tüm hızıyla sürerken sorusu da dün geceden beri en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Amorti rakamları da dün gecenin yine ilgiyle takip edilen konularından biri oldu. Milli Piyango büyük ikramiye sonuçlarının açıklanmasından sonra büyük ikramiye hangi şehre çıktı sorusu da yanıt buldu. İşte detayları...

Giriş Tarihi: 1.1.2021 10:20 ABONE OL
Milli Piyango büyük ikramiye hangi ile çıktı? Bu sene büyük ikramiye çeyrek bilete mi isabet etti?

Milyonlarca vatandaş dün gece büyük ikramiye hangi ile çıktı sorusunun yanıtını araştırdı. Milli piyango sıralı tam liste konusunda sabah saatlerinden itibaren araştırmalar başladı. Geçen sene 80 milyon TL'lik büyük ikramiye İstanbul, Gaziantep, Bursa ve İzmir'e isabet etmişti bu sene ise büyük ikramiye Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşayan bir kişiye isabet etti. Bileti satın alan kişinin çeyrek bilet aldığı da ortaya çıktı.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI - MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ İLE ÇIKTI?

Son dakika bilgisine göre Milli Piyango sonuçlarının belli olmasından sonra büyük ikramiyenin Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşayan bir kişiye çıktığı ifade edildi.

İŞTE DETAYLAR...

100000000TL Kazanan Numara

9884757

9884757 numaralı biletin sahibinin bileti Akhisar'dan aldığı kaydedildi.

AMORTİ KAÇ TL? AMORTİ NUMARASI NE?

Dünkü 2021 özel yılbaşı çekilişinde amorti rakamı da oldukça merak edildi. Amorti rakamlarının 0 ve 5 olduğu ifade edildi.

10000000TL Kazanan Numara

3813252

1000000TL Kazanan Numaralar

0878248109160930113735529827601584662152707975438820946384913669927578

120000TL Kazanan Numaralar

078642711498041259479230934130436363312378344780036125994031812430859344824734714334486039653088135367672578795363385876352764635487065051527683590824896086285699074687918692692260489499197975164399867639989608

10000TL Kazanan Numaralar

0106598020607502907120337447051238905530500691011086990308808070894591092816209293890929604097984309825201003303106518411467861158652137643614609871493282175048418176071860949198193722383842275828232571726380642692740272915727563772915185295506630146043402648363031437181913930517400175442174504326654434237243995584701534474371249389855085054514262151647945228109532312853402145393884559955556102415851982588527759796166024890606400260875646202321634348164412846460939655258765566446692569696968270281787092858713715673934957481420772253777589947861988821193282159398686639874922087503928777482880631188245498853344885600589707609135344924247692670399289810930890393335229405513986166998998749973378





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