Milli Piyango büyük ikramiye hangi ile çıktı? Bu sene büyük ikramiye çeyrek bilete mi isabet etti?

Milyonlarca vatandaş dün gece büyük ikramiye hangi ile çıktı sorusunun yanıtını araştırdı. Milli piyango sıralı tam liste konusunda sabah saatlerinden itibaren araştırmalar başladı. Geçen sene 80 milyon TL'lik büyük ikramiye İstanbul, Gaziantep, Bursa ve İzmir'e isabet etmişti bu sene ise büyük ikramiye Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşayan bir kişiye isabet etti. Bileti satın alan kişinin çeyrek bilet aldığı da ortaya çıktı.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI - MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ İLE ÇIKTI?