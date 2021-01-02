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Milli tenisçi kimdir? Survivor 2021'de yarışacak Melis Sezer kaç yaşında?

Bu sezonki Survivor'da spor camiasından da birçok isim var. de bunlardan biri. 'a katılacağı açıklanan ? Milli tenisçi Melis Sezer'in adı ve soyadı ünlü oyuncu ile de karıştırılıyor. Yarışmanın tanıtımında kendisine güvendiğini söyleyen milli tenisçi Melis Sezer de 2021 Survivor yarışmasında ünlüler takımında yer alacak. Melis Sezen kaç yaşında? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 2.1.2021 22:34 ABONE OL
Milli tenisçi Melis Sezer kimdir? Survivor 2021'de yarışacak Melis Sezer kaç yaşında?

1993 yılında İzmir'de dünyaya gelen Melis Sezer, Enka'da forma giydi. Milli tenisçi daha önce Avustralya Açık Grand Slam Turnuvasına ana tablodan katılmaya hak kazanan ilk Türk tenisçi oldu. Melis Sezer, Survivor'da iddialı olacağını açıkladı.

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Melis Sezer, 2 Haziran 1993 tarihinde İzmir'de doğdu. Türk millî tenisçi Melis Sezer, Enka Spor Kulübü oyuncusudur.

Melis Sezer, 2010 yılında Avustralya Açık Grand Slam Gençler Turnuvası'na ana tablodan katılmaya hak kazanan ilk Türk tenisçi oldu.

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Milli tenisçi Melis Sezer kimdir? Survivor 2021'de yarışacak Melis Sezer kaç yaşında?
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