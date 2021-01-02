Son dakika | 2021 Survivor kadrosu belli oldu! Bu sene Survivor ne zaman başlıyor, 2021 kadrosunda kimler var?

TV 8 tarafından paylaşılan videoda Survivor yarışmacılarının kimler olduğu da açıklandı. Survivor ne zaman başlıyor, kadroda kimler var? Yarışmanın en dikkat çekici isimleri arasında Cemal Hünal, İsmail Balaban, Hayrettin, Melis Sezer, Meryem Kasap dikkat çekiyor. Tanıtım videosunda Çukur'da rol alan Çağrı Atakan da iddialı sözleriyle gündem oldu. Eski basketbolcu Merve Aydın da yeni isimler arasında. İşte son dakika detayları...
Öykü Çelik ile Cemal Hünal da yeni yarışmacılar arasında yer alıyor. TV 8'in videosunda Issız Ada filminin başrol oyuncusu Cemal Hünal 'Issız Ada' repliğine gönderme yapıyor. Survivor 2021'nin 9 Ocak'ta başlayacağı açıklandı.
İŞTE SURVİVOR ÜNLÜLER TAKIMINDAKİ YARIŞMACILAR...
-Melis Sezer
-İsmail Balaban
-Meryem Kasap
-Hayrettin
-Barış Özbek-Çağrı Atakan
-Merve Aydın
-Batuhan Karacakaya
-Öykü Çelik
-Cemal Hünal