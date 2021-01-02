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: yarışmacıları resmen belli oldu Survivor 2021 yeni sezonu ne zaman, hangi gün başlayacak?

Haberi… Tv8 ekranlarının uzun soluklu sevilen programı yarışmacıları belli oldu. Geçtiğimiz yıl pandeminin de etkisiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Survivor, bu yıla da iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Bu sene de Ünlüler ve Gönüllüler formatı ile ekranlara gelecek olan programın yarışmacı kadrosunda oldukça çeşitli isimler boy gösterecek. Son yayınlanan fragmanla birlikte Survivor 2021 yarışmacıları ve yarışmanın başlayacağı tarih belli oldu. Peki, Survivor 2021 yeni sezonu ne zaman, hangi gün başlıyor, yarışmacılar kimler? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 2.1.2021 22:46 Son Güncelleme: 2.1.2021 22:46 ABONE OL
SON DAKİKA: Survivor 2021 yarışmacıları resmen belli oldu Survivor 2021 yeni sezonu ne zaman, hangi gün başlayacak?

Ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2021'in yarışmacıları belli oldu. Tv8 ekranların yayınlanan fragmanda bu yıl programda boy gösterecek olan 10 yarışmacıya yer verildi. Bu sene de Ünlüler ve Gönüllüler formatı ile ekranlara gelecek olan programın yarışmacı kadrosunda televizyon ekranlarından tanığımız pek çok isim yer alıyor. Peki, Survivor 2021 ekranlarında bu yıl kimler yarışacak? Survivor 2021 yarışmacıları kimler? İşte detaylar;

SURVIVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor'un ne zaman başlayacağı belli oldu. Açıklanan bilgilere göre, Survivor 2021 yarışması 9 Ocak Cumartesi günü akşam saat 20.00'de TV8'de yayınlanacak.

SURVİVOR 2021 KADROSUNDA KİMLER VAR, BELLİ OLDU MU?

Survivor 2021 kadrosunda kimlerin yer alacağı büyük merak konusu.

SURVİVOR 2020 ŞAMPİYONU KİM OLMUŞTU?

Survivor 2020'de Ünlüler ile Gönüllüler arasında yapılmıştı. Dominik'te nefesleri bir mücadele yaşanmıştı. Uzun süren bu mücadelenin sonunda finalistler Cemal Can Canseven ile Barış Murat Yağcı olmuştu.

Büyük finalde rakibine göre daha çok SMS alan Cemal Can Canseven, Survivor 2020 şampiyonu olmayı başarmıştı.

Survivor 2021'e gidecek yarışmacılar:

-Melis Sezer

-İsmail Balaban

-Meryem Kasap

-Hayrettin

-Barış Özbek

-Çağrı Atakan

-Merve Aydın

-Batuhan Karacakaya

-Öykü Çelik

-Cemal Hünal

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SON DAKİKA: Survivor 2021 yarışmacıları resmen belli oldu Survivor 2021 yeni sezonu ne zaman, hangi gün başlayacak?
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