Haber hattı

Premier Lig'de golçizgisi tartışması
İNGİLTERE Premier Lig'de Tottenham'ın Leeds United'ı 3-0 yendiği maçta ev sahibi ekibin attığı son gol, topun çizgiyi geçip geçmediği tartışmalarına neden oldu. Akıllara geçen hafta Beşiktaş'ın Sivas maçında taç çizgisinden bulduğu gol geldi. Alderweireld'ın golündekameraya göre topun, çizgiyi tamamengeçtiği ancak gol çizgisi teknolojisinegöreyse milimle geçtiği görüldü. Bunun üzerine hakem David Coote, çizgi teknolojisine göre orta noktayı gösterdi.
Tüm devler OzanKabak'ın peşinde
SCHALKE'DE oynayan Ozan Kabak'ın her geçen gün taliplileri artıyor. Daily Mail'de yer alan habere göre; Milan, İnter, ManchesterUnited, Liverpool, Leicester City veLeipzig'in kadrolarında görmek istediği 20 yaşındaki stoperin bir taliplisi daha çıktı:Crystal Palace… Ozan'ın durumunu yakından takip eden İngiliz temsilcisinin menajeri Roy Hodgson, yaşlanan Scott Dann (33) ve Cahill'in (35) yanına Ozan Kabak'ı da takımında istiyor.
Cedi, galibiyetedamga vurdu
NBA'DE Cleveland Cavaliers'ın deplasmanda Atlanta Hawks'ı 96-91 yendiği karşılaşmaya Cedi Osman damgasını vurdu.Cleveland forması giyen milli basketbolcu,11 sayı, 4ribaunt ve 2 asistlekatkı sağladı. Dördüncü galibiyetine ulaşan Cavaliers'ta Collin Sexton 27, JaVale McGee 14, A.Drummond ise 12 sayılık katkı sağladı.