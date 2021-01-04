Haber hattı

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Giriş Tarihi: 4.1.2021 ABONE OL
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Premier Lig'de gol çizgisi tartışması
İNGİLTERE Premier Lig'de Tottenham'ın Leeds United'ı 3-0 yendiği maçta ev sahibi ekibin attığı son gol, topun çizgiyi geçip geçmediği tartışmalarına neden oldu. Akıllara geçen hafta Beşiktaş'ın Sivas maçında taç çizgisinden bulduğu gol geldi. Alderweireld'ın golünde kameraya göre topun, çizgiyi tamamen geçtiği ancak gol çizgisi teknolojisine göreyse milimle geçtiği görüldü. Bunun üzerine hakem David Coote, çizgi teknolojisine göre orta noktayı gösterdi.

Tüm devler Ozan Kabak'ın peşinde
SCHALKE'DE oynayan Ozan Kabak'ın her geçen gün taliplileri artıyor. Daily Mail'de yer alan habere göre; Milan, İnter, Manchester United, Liverpool, Leicester City ve Leipzig'in kadrolarında görmek istediği 20 yaşındaki stoperin bir taliplisi daha çıktı: Crystal Palace… Ozan'ın durumunu yakından takip eden İngiliz temsilcisinin menajeri Roy Hodgson, yaşlanan Scott Dann (33) ve Cahill'in (35) yanına Ozan Kabak'ı da takımında istiyor.

Cedi, galibiyete damga vurdu
NBA'DE Cleveland Cavaliers'ın deplasmanda Atlanta Hawks'ı 96-91 yendiği karşılaşmaya Cedi Osman damgasını vurdu. Cleveland forması giyen milli basketbolcu, 11 sayı, 4 ribaunt ve 2 asistle katkı sağladı. Dördüncü galibiyetine ulaşan Cavaliers'ta Collin Sexton 27, JaVale McGee 14, A.Drummond ise 12 sayılık katkı sağladı.

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