Haber turu

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Giriş Tarihi: 6.1.2021 ABONE OL
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Yusuf Yazıcı pozitif çıktı
FRANSA Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, ligin 18. haftasında bugün Angers ile oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında, Yusuf Yazıcı ve Luiz Araujo'nun Kovid-19'a yakalandığını belirtti. 23 yaşındaki Yusuf bu sezon, 22 resmi maçta 11 gole imza atmış, 4 de asist yapmıştı.

İtalya'da zirve Hakan'ın
İTALYA Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ligde aralık ayının en değerli futbolcusu (MVP) seçildi. Hakan Çalhanoğlu'nun teknik verimlilik, topa sahip olma, etkili pas, atletik kondisyonu ve arkadaşlarının niteliklerini geliştirmeye yönelik katkılarıyla bu ödüle layık görüldüğü aktarıldı. 26 yaşındaki milli futbolcu, ödülünü bugünkü Milan-Juventus karşılaşması öncesinde alacak. Hakan geçen sezon Kovid-19 salgını sebebiyle temmuz ayında oynanan lig maçlarında gösterdiği performansla benzer bir ödül almıştı.

Roma, Zeki Çelik'in peşinde
LIGUE 1 ekiplerinden Lille forması giyen milli sağ bek Zeki Çelik, kariyerini İtalya'da sürdürebilir. Sky Sport Italia'nın haberine göre Roma, 23 yaşındaki yıldız için Fransız ekibinin kapısını çaldı. Lille ise oyuncunun bonservis bedelini 15 milyon Euro olarak belirledi. 2018 yazında İstanbulspor'dan 1 milyon Euro karşılığında Lille'in yolunu tutan Zeki'nin de bu transfere sıcak baktığı ifade edildi. Bu sezon takımıyla 15 resmi maça çıkan genç oyuncu, 2 gol atıp 1 asist yaptı.

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