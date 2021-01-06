Haber turu

FRANSA Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.23 yaşındaki Yusuf bu sezon, 22 resmi maçta 11 gole imza atmış, 4 de asist yapmıştı.İTALYA Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen milli futbolcuHakan Çalhanoğlu'nun teknik verimlilik, topa sahip olma, etkili pas, atletik kondisyonu ve arkadaşlarının niteliklerini geliştirmeye yönelik katkılarıyla bu ödüle layık görüldüğü aktarıldı. 26 yaşındaki milli futbolcu,Hakan geçen sezon Kovid-19 salgını sebebiyle temmuz ayında oynanan lig maçlarında gösterdiği performansla benzer bir ödül almıştı.LIGUE 1 ekiplerinden Lille forması giyen milli sağ bek Zeki Çelik, kariyerini İtalya'da sürdürebilir. Sky Sport Italia'nın haberine göre Roma, 23 yaşındaki yıldız için Fransız ekibinin kapısını çaldı. Lille ise oyuncunun bonservis bedeliniolarak belirledi. 2018 yazında İstanbulspor'dan 1 milyon Euro karşılığında Lille'in yolunu tutan Zeki'nin de bu transfere sıcak baktığı ifade edildi. Bu sezon takımıyla 15 resmi maça çıkan genç oyuncu, 2 gol atıp 1 asist yaptı.