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Survivor Sancakay kimdir? gönüllüler takımı yarışmacılarından kaç yaşında, nereli?

’in ilk bölümü 9 Ocak Cumartesi akşamı ekrana gelecek. Bu yıl zorlu ada şartlarında mücadele edecek yarışmacılar, geçtiğimiz günlerde duyuruldu. Survivor Gönüllüler kadrosunun dikkat çeken isimlerinden bir tanesi de . Survivor Sancakay kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor 2021 Gönüllüler takımından Sancakay Ilım Morgül hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 7.1.2021 10:28 ABONE OL
Survivor Sancakay kimdir? Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacılarından Sancakay Ilım Morgül kaç yaşında, nereli?

Survivor 2021 Gönüllüler takımı kadrosu geçtiğimiz günlerde yayınlanan tanıtım ile duyuruldu. Yarışmanın ilk bölümü 9 Ocak Cumartesi günü ekrana gelecek. Survivor 2021'in yayınlanan tanıtımları, hem ünlüler hem de gönüllüler takımındaki yarışmacılar hakkında şimdiden merak uyandırdı. Gönüllüler takımı yarışmacılarından Sancakay Ilım Morgül kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilen soruların yanıtları…

SANCAKAY ILIM MORGÜL KİMDİR?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Sancakay Ilım Morgül, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;

"Sancakay Ilım Morgül. İzmir ve Rize'de büyüdüm. Spor hayatıma ritmik jimnastik ile başladım. Lise 3'e kadar İzmir'de okudum ve futbol kariyerime futsal ile başladım, daha sonra yeşil sahaya geçtim. Lise 4'de Rize'nin Rizespor takımına transfer olup orada liseyi bitirdim ve futbol kariyerime devam ettim. Karadeniz Teknik Üniversitesinde Rus dili edebiyatı bölümünü 2 yıl okudum. Türkçe harici iki dil biliyorum; İngilizce ve Rusça. Konservatuvar tiyatro bölümünün yetenek sınavlarına girip kazandıktan sonra İstanbul'a taşındım ve şu an lisans 4. sınıftayım. Kendi bestelerimi seslendiriyorum ve Gitar çalıyorum."

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Survivor Sancakay kimdir? Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacılarından Sancakay Ilım Morgül kaç yaşında, nereli?
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