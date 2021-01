Haber turu

TFF 1. Lig'in 12. hafta erteleme maçında Ankaraspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Konuk ekip maçı 2-0 kazandı. Adanaspor'un gollerini 89. dakikada Hakan Çinemre ve 90+4'te Ozegovic attı. Üç hafta sonra galip gelen Adanaspor, puanını 18'e yükseltti ve 13. sırada yer aldı. Diğer maçta ise İstanbulspor, sahasında Balıkesir'i 5-0 mağlup edip üst üste 4. maçını kazandı ve ikinci sıraya yükseldi.SAKARYA'DA milli motosikletçiler Can ve Deniz Öncü kardeşleri taşıyan minibüse tırın çarpması sonucu Can Öncü yaralandı. Çarpmanın etkisiyle Can Öncü'nün (17) vücudunda bazı kırıkların oluştuğu öğrenildi. Milli motosikletçi sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.KONYASPOR, savunmacısı Uğur Demirok ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Uğur Demirok yönetimimizle görüşerek takımdan ayrılmak için izin istemiştir. Kaptanımızın isteği ve talebi doğrultusunda gerçekleşen görüşme neticesinde karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Demirok'a emekleri için teşekkür eder, başarılar dileriz" ifadesi kullanıldı.DEMIR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 2-2 berabere biten Yeni Malatyaspor maçında 2 penaltılarının verilmediğini savundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "VAR'ın başındaki hakemler biraz daha dikkatli seyretseydi 2 penaltımız vardı. Maalesef hakem arkadaşlarımız her zamanki gibi onları es geçti" diye konuştu.Guardiola'nın İspanya Milli Takımı'nda oynadığı dönemdeki takım arkadaşlarının kurduğu WhatsApp grubuna alınmadığı ortaya çıktı. 1992 Olimpiyatlarını kazanan takımın aralarında bir WhatsApp grubu kurduğunu söyleyen Guardiola, Katalonya'nın bağımsızlığı yönündeki düşünceleri nedeniyle kendisinin dahil edilmediğini söyledi.