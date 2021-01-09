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hazırlıklarını tamamladı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 12-16 Ocak'ta düzenlenecek 'nde mücadele edecek , hazırlıklarını tamamladı.

AA
Giriş Tarihi: 9.1.2021 16:46 ABONE OL
A Milli Erkek Voleybol Takımı hazırlıklarını tamamladı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 12-16 Ocak'ta düzenlenecek 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki kamp çalışmasını tamamlayan ay-yıldızlılar organizasyon için yarın Kuzey Makedonya'ya gidecek.

Milli oyuncu Emre Savaş, iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, "Hazırlıklarımızın sonuna geliyoruz kampta, yarın buradan hareket edeceğiz. Bu elemeyi kazasız, belasız, sakatlıksız geçirmek istiyoruz. Ben geçeceğimize inanıyorum. Takımıma inancım tam, iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Buradan çıkıp Avrupa Şampiyonası'nda da Türk'ün gücünü tüm dünyaya, Avrupa'ya göstereceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

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A Milli Erkek Voleybol Takımı hazırlıklarını tamamladı
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