Haber hattı

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Giriş Tarihi: 9.1.2021 ABONE OL
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FIFA'nın eski başkanı Blatter yoğun bakımda
Görevinde usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle 8 yıl futboldan men edilen eski FIFA Başkanı Sepp Blatter'in sağlık durumunun kötüleştiği ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Blick'in haberine göre, 84 yaşındaki Blatter'in kızı Corinne Blatter, babasının hastanede olduğunu doğruladı. FIFA son olarak 22 Aralık 2020'de İsviçre'deki Dünya Futbol Müzesi kaynaklı şüpheli işlemler nedeniyle Blatter hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Omar: Türk halkının desteğine minnettarım
Yılbaşında elinde havai fişek patlayan ve gözlerinden yaralanan G.Saray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, GS TV'ye açıklamalarda bulundu. Durumunun iyiye gittiğini belirten 29 yaşındaki sağ bek, "Başkanımız, başkan yardımcımız, teknik direktörümüz, takım arkadaşlarım ve tüm taraftarlara teşekkür ediyorum. Beni birçok kez ziyaret etiler. Tüm Türk halkının desteğine minnettarım. Durumumu her gün arayıp soran Sağlık Bakanı'na da teşekkür ediyorum" dedi.

Cedi'den 16 sayı
NBA'de Cleveland Cavaliers, milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın 16 sayı, 7 asist ve 5 ribauntluk katkı sağladığı karşılaşmada Memphis Grizzlies'i 94-90 yendi. San Antonio Spurs, deplasmanda son şampiyon Los Angeles Lakers'ı 118-109 devirdi ve rakibinin 4 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı. Diğer sonuçlar: Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers: 122-109, Portland Trail Blazers- Minnesota Timberwolves: 135-117, Denver Nuggets-Dallas Mavericks: 117-124.

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