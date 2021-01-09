Surivovr Türkiye'den Barış Özbek kimdir, kaç yaşında? Survivor 2021 ünlüler kadrosundaki Barış Özbek nereli?

Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre Barış Özbek de Survivor 2021 kadrosunda yer alacak. Acun Ilıcalı'nın kısa süre içerisinde Survivor 2021 kadrosunu da açıklaması bekleniyor. Eski Galatasaraylı Barış Özbek kimdir ve nereli? Futbol kariyerine Almanya'da başlayan Barış Özbek, Feldkamp döneminde Galatasaray'a transfer olmuştu. Son dakika bilgisine göre Survivor kadrosunda Şaziye İvegin de yer alacak. Eski basketbolcu Şaziye İvegin de yarışmada olacak.

SURVİVOR 2021'İN SÜRPRİZLERİNDEN BARIŞ ÖZBEK KİMDİR NERELİ?

1986 yılında Almanya'da doğan Barış Özbek, kariyerine Essen takımında başladı. Essen'den 2007 yılında Galatasaray'a transfer olan Barış Özbek, burada şampiyonluk da yaşadı 2013 yılında Trabzonspor'a transfer olan Barış Özbek'in kariyerinde Union Berlin, Duisburg, Kayserispor gibi takımlar da var.

Barış Özbek son olarak Fatih Karagümrük forması giyerken kariyerine nokta koydu. Son dakika gelişmesine göre Barış Özbek, Survivor 2021'de ünlüler takımında yarışacak...